Vodiči zúria, takto ich obec chce donútiť, aby rešpektovali povolenú rýchlosť: FOTO bizarného spomaľovača

Predstavitelia obce Loire-Authion sa v jej časti Baune pustili do boja s nedisciplinovanými vodičmi veľmi netradičným spôsobom. Na križovatkách tvaru T totiž pribudli kľukaté čiary, ktoré majú motoristov prinútiť, aby šliapli na brzdu a spomalili. Týmto spôsobom reagovali na skutočnosť, že väčšina vodičov nerešpektovala povolenú rýchlosť 30 km/h.

Podľa starostky Audrey Revereaultovej je toto vizuálne rušivé značenie zatiaľ v štádiu testovania a úrady čakajú na to, do akej miery bude účinné. Šéf regionálneho úradu Jean-Charles Prono doplnil, že "ľudia jazdia rýchlo a je komplikované prinútiť ich, aby spomalili na základe funkčných dopravných značiek". Podľa neho bol tento návrh realizovaný namiesto spomaľovacích pásov, ktoré by vytvárali príliš veľký hluk.

Z mätúceho dopravného značenia však nie sú nadšení miestni obyvatelia. Jedna z nich na Facebooku uviedla, že sa jej z tohto dizajnu "obracia žalúdok ako pri morskej chorobe". Mnohí s ňou súhlasili, pričom ďalší doplnil: "Úprimne povedané, bol som veľmi prekvapený a moja pozornosť ako vodiča bola narušená, pretože som premýšľal nad tým, kam mám ísť, či sa zmenil smer premávky atď." Niektorí si taktiež myslia, že tieto čiary budú mať presne opačný efekt. "Myslím si, že to bude nebezpečnejšie ako čokoľvek iné," domnieva sa jedna osoba.