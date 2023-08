REKLAMA so šepkajúcou bábikou ľudí desí na smrť: Kúpili by ste túto hračku svojmu dieťaťu?

(Zdroj: YouTube/barbiestyle2000)

Existuje dôvod, prečo sú lunaparky a klauni vo viktoriánskom štýle takým veľkým hitom v čomkoľvek strašidelnom alebo hororovom. Príkladom je bábika od Mattela, ktorá vyzerá, že patrí skôr do hororu než do detskej izby. Volala sa "Baby Secret" a jej reklama predstavovala usmievavé dieťa hrajúce sa s bábikou. Čo však ľudí zaráža, je to, že táto bábika mohla dieťaťu pošepkať výber vopred nahraných tajomstiev.

Nielen to, ale aj ústa bábiky sa pohybovali, kým chrapľavý šepot prehrával jednu z vopred nahratých správ. Medzi ne patrilo napríklad "Chcem ti niečo povedať", "Rada s tebou budem spať" či "Drž ma blízko a šepkaj". V repertoári boli aj vety ako: "Nehovor tak nahlas" alebo "Viem o tajomstve, vieš aj ty?". Napriek tomu, že bábika niektorých vystrašila, veľa ľudí ju nepovažovalo za strašidelnú a v skutočnosti sa im páčila, informuje UniLad.

"Vôbec to nebolo strašidelné! Bola veľmi mäkká a určená na to, aby ste ju vzali do postele a myšlienka bola taká, že to bolo skoro ako mať priateľa na prespanie. Mohli ste si spolu šepkať a chichotať sa," uviedla jedna z komentujúcich. "Túto bábiku som mala v roku 1965, bola rozkošná, nebola strašidelná. Mala som ju veľmi rada," napísala ďalšia.