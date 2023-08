Pár konzumuje prejdenú zver na cestách a rastliny: Za potraviny týždenne zaplatia len necelých 50 eur

(Zdroj: Instagram/ericjosephlewis)

41-ročný Eric Joseph Lewis a jeho 26-ročná priateľka Jess Russellová si každý deň pripravujú jedlo z „darov prírody“, čo znamená, že do supermarketov musia chodiť len pre určité potraviny a pochúťky. Dvojica, ktorá strávi pol roka na Floride, sa živí hubami, kokosmi, avokádami či lesnými plodmi. Pokiaľ ide o bielkoviny, spoliehajú sa na odchyt divých prasiat a leguánov, vajíčok od priateľov, ktorí chovajú sliepky a lov inváznych druhov rýb, ako sú sumce.

Jedia aj cestnú zver, ako sú jelene, vačice, diviaky, veveričky, divé morky a kačice, ktorú vodiči nedopatrením usmrtia na cestách, informoval Daily Mail. Eric z Knoxville v štáte Maryland povedal, že dbá na to, aby použil každú časť mŕtveho jeleňa na vývar z kostí, potravu pre svojho psa Leela a na výrobu kože. „Ak dokážete prekonať strach a nepohodlie z toho, že je to mŕtve zviera, dokážete rozpoznať, že to bol život prežitý v slobode a rešpektovať ho. Nič na to nemuselo zomrieť,“ povedal.

Ich typické jedlo pozostáva z domácej cibule, sladkých zemiakov a čajotu doplneného lesnou hubou a žihľavou. Často tiež robia smoothie z lesných plodov a žihľavové pesto. Eric a Jess tak týždenne minú na potraviny okolo 50 dolárov (46 eur). V supermarketoch nakupujú najmä šošovicu, ryžu, kombuchu, kokosový jogurt a iné pochúťky. „Kupujeme si aj sladké nápoje a pochúťky. Ak by sme kupovali iba to, čo potrebujeme, minuli by sme 20 dolárov (18 eur),“ priblížil Eric.

Erica do tohto neobvyklého životného štýlu zasvätil jeho dnes už zosnulý strýko Tom Lewis, ktorý ho ako dieťa vzal na prechádzku, na ktorej mu ukázal jedlé bylinky a rastliny. Vo svojich neskorých 20 rokoch strávil Eric nejaký čas v lese, kde sa väčšinu času venoval meditácii a joge. Jeden deň v týždni pracoval ako maliar, aby financoval svoj obchod s potravinami. V súčasnosti pestuje ovocné a orechové stromy, ako aj jedlé rastliny.

Eric je nadšený z toho, že zaobchádza s rastlinami ako s ľuďmi a chce sa podeliť o svoju lásku k hľadaniu potravy. Jeho radou pre začiatočníkov je uznať rastliny ako bytosti a zároveň sa k nim správať úctivo a láskyplne. Tiež radí každý deň zjesť niečo divoké, aby ste trénovali myseľ premýšľať o tom, čo všetko sa nachádza okolo vás. „Keď rozvíjame vzťahy s rastlinami a začleňujeme ich do stravy, zdieľame to s ostatnými,“ dodal.