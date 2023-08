Pornohviezda sa podelila o zvrátenú skúsenosť: Prenasledoval ju člen štábu, TOTO od nej žiadali!

(Zdroj: TikTok/officialromirain)

Romi Rainová pracovala počas svojej kariéry v pornopriemysle s mnohými nepríjemnými ľuďmi, ktorí ju len zneužívali. Celkový trend v tomto odvetví síce smeruje k lepším podmienkam, no podľa Rainovej to nebolo vždy tak. „Po scénach mi posielali správy a fotky prirodzení so slovami: Chceš sa so mnou stretnúť?“ uviedla Rainová. Jedného člena štábu dokonca prepustili, pretože ju neustále obťažoval a dokonca tvrdil, že spolu chodia.

„V skutočnosti som musela produkčnej spoločnosti poslať prepisy všetkých správ, ktoré mi ten chlap poslal,“ povedala. „Neodpovedala som alebo som povedala: Nie, nerandím s ľuďmi, ktorí pracujú na natáčaní, nerandím s režisérmi ani štábom,“ uviedla ďalej. Čakala ju však neľahká úloha – dokázať, že člen štábu klame a potvrdiť, že spolu nikdy nemali sexuálny vzťah. Okrem toho sa musela podeliť o chlipné správy a zvrátené fotografie, ktoré jej muž posielal.

Rainová však počas svojej kariéry zažila viacero momentov, kedy sa necítila príjemne. „Zažila som veľa situácií, keď som bola na natáčaní a režisér alebo niekto mi povedal: „Hej, viem, že je to scéna s mužom a ženou, ale nevadilo by ti, keby ti strčil pár prstov do tvojho zadku? Ste nahý a sexujete s niekým, pričom všetci títo ľudia stoja okolo vás, takže v tom momente ste vo veľmi zraniteľnej pozícii,“ prezradila pornohviezda a dodala, že análny sex je väčšinou za príplatok v honorári.

Keď otvorene priznala, že s týmto návrhom nie je spokojná, členovia štábu na ňu začali naliehať. Tvrdili, že ich nápad by scénu okorenil. „Skutočne vás dostávali do pozície, v ktorej ste mali pocit, že musíte niečo urobiť, a ak by ste povedali nie, rozrušilo by ich to, prípadne by vás to stálo prácu alebo reputáciu, že nie ste taký dobrý ako niekto iný,“ dodala Rainová.