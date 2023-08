Rybári v roku 1977 vylovili pozostatky hrôzostrašného tvora: Neskutočne smrdel a vážil takmer dve tony!

(Zdroj: YouTube/wildworld6264)

Keď posádka na palube rybárskej lode vylovila mŕtvolu tajomného morského tvora, mysleli si, že narazili na novodobého dinosaura. Ale po tom, čo ho odfotili a odobrali vzorky z hnijúcej mŕtvoly, ktorá vážila 1800 kilogramov, sa kapitán rozhodol hodiť ju späť do mora, pretože neskutočne zapáchala. K objavu došlo v apríli 1977, keď sa japonský rybár Zuiyo Maru plavil východne od Christchurchu na Novom Zélande. Krátke video objavu bolo zverejnené na YouTube kanáli Wild Wold.

Tvor mal dlhý krk, štyri veľké plutvy červenej farby a chvost dlhý asi dva metre. V hrudnej dutine neboli žiadne vnútorné orgány a črevo sa otvorilo rozkladom. Mäso a tuk ale boli neporušené, čo umožnilo extrahovať aminokyseliny na vyšetrenie. Mnohí vrátane vedcov z Jokohamskej a Tokijskej univerzity si mysleli, že ide o morského hada alebo prehistorického plesiosaura, ktorý vyhynul spolu s dinosaurami pred 65 miliónmi rokov.

V Japonsku to spôsobilo obrovský rozruch. Iní vedci však boli skeptickejší a švédsky paleontológ Hans-Christian Bjerring povedal: "Ak je pravda, že Japonci zobrali vzorky plutiev a kože, z mikroskopu by sa dalo usúdiť, čo to je. Ak by sa ukázalo, že ide o doteraz neznáme zviera z mora, je to rovnako veľká senzácia ako objavenie coelacantha v roku 1938."

Bjerring však dodal, že ohľadom objavu je skeptický, pretože morské prostredie a fauna sa od veku plesiosaurov na Zemi drasticky zmenili. Jeho slová potvrdil ďalší expert Ove Persson. "Plesiosaurus je oveľa väčší a dýchal pľúcami. Zdá sa neuveriteľné, že by dokázal zostať skrytý," uviedol Persson. Neskôr experti dospeli k záveru, že hoci identitu jatočného tela nebolo možné s istotou určiť, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o žraloka veľkého alebo blízko príbuzného druhu. Rozkladajúce sa jatočné telá žraloka obrovského strácajú najskôr väčšinu spodnej časti hlavy a chrbtovú a chvostovú plutvu, čím pripomínajú plesiosaura.