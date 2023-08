Rybár tvrdí, že má VIDEODÔKAZ o existencii mýtického tvora: Z tých zvukov vám naskočí husia koža!

(Zdroj: TikTok/the_paranormal_chic)

Ryun Coleman sa na TikToku podelil o zábery z lode, ktoré vystrašili nejedného užívateľa. Nakrútil dve záhadné postavy, ktoré plávajú pri jeho lodi v rozbúrených vlnách. "Čo sú to? Čo sa to, do pekla, deje?" počuť vo videu. Keď namieril kameru na more, všimol si, že niečo pod hladinou rýchlo pláva. V pozadí je následne počuť kvílivý zvuk. Podľa Colemana naňho niekto kričal, aby po neho skočil.

Zábery pochádzajú ešte z minulého roka, no nedávno sa objavili na populárnom profile na TikToku s názvom The Paranormal Chic. "Ak veríme v mýty a legendy, ktoré tu boli od počiatku, námorníci, ktorí sa pred stovkami rokov vracali domov, tvrdili, že boli svedkami sirén. Ich cieľom bolo nalákať námorníkov na smrť ich utopením a zjedením a jedným zo spôsobov, ako to urobili, bol spev. Je strašidelné, že video zachytáva spev uprostred oceánu," uviedla autorka účtu.

Pred mesiacom sa The Paranormal Chic podelila o ďalšie z videí, ktoré údajne poskytujú najlepší dôkaz ich existencie. Tentoraz vzniklo za denného svetla a zblízka a zachytáva tajomného, trblietavého vodného tvora blízko hladiny vody.

Mnohých ľudí zábery vystrašili. "Neviem, ale neznie to veľmi očarujúco a nelákalo by ma to nikam inam, ako sa schovať pod posteľ," uviedol jeden z komentujúcich. "Všetko je možné vzhľadom na to, že v legendách/mýtoch je vždy zrnko pravdy," poznamenala ďalšia osoba. Objavili sa však aj racionálnejšie vysvetlenia javu. "Znie to skôr ako veľryba, delfín alebo niečo podobné," píše sa v jednom komentári.