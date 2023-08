Muža v noci budila suseda, ktorá hlasno sexovala s milencom: Na základe EČV odhalil jeho identitu a...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Muž zobral veci do svojich rúk po tom, ako ho suseda takmer každú noc budila hlasnými prejavmi vášne. Problém vyriešil naozaj rázne - postaral sa o to, aby sa jej pomer nadobro skončil a o všetkom sa dozvedela manželka neverníka.

Bývanie vedľa hlučných susedov môže byť poriadna otravné a mnohí z nás by urobili čokoľvek, aby im zabránili napríklad púšťať hlasnú hudbu neskoro v noci alebo vŕtať do panela počas nedeľňajšieho obeda. Jeden Brit je ale v koncoch kvôli huncútstvam svojej susedky, ktorá neustále ruší jeho spánok hlasným sexom. Nedávno navyše zistil, že jej milencom je ženáč, ktorý ju navštevuje len v nočných hodinách, aby sa zas nadránom vrátil ku svojej rodine.

(Zdroj: Getty Images)

Muž teda vzal veci do vlastných rúk a rozbehol pátranie. Nakoniec sa mu podarilo nájsť manželku neverníka na sociálnych sieťach. V príspevku na Reddite napísal: "Takže začnem tým, že viem, že to, čo som urobil, nebolo úplne správne, ale nič neľutujem. Moja susedka na poschodí má pomer so ženatým mužom už asi štyri mesiace. Za normálnych okolností by mi to bolo jedno, ale keďže majú veľmi hlasný sex, budí ma to zo spánku a neviem už potom ďalej spať," začína svoje rozprávanie.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalej spomenul, že s dotyčnou susedou mal problémy už predtým. V pondelky večer totiž zvykla organizovať bujaré večierky a keď sa z práce vracala uprostred noci, mala hlasné telefonické rozhovory s kamarátmi. "Má štyridsať rokov, ale na párty si užíva s dvadsaťročnými. Správa sa, akokeby bola stále tínedžerka." Obyvateľ domu sa s ňou vraj snažil dohodnúť po dobrom a prosil ju, aby dodržiavala domový poriadok, jej to však bolo jedno a vo svojom divokom životnom štýle pokračuje aj naďalej. Rozhodol sa preto pomstiť sa jej svojským spôsobom. Na základe poznávacej značky auta vypátral identitu záhadného milenca a jeho adresu. Následne sa na sociálnej sieti skontaktoval s jeho manželkou a povedal jej o jeho afére. Odvtedy sa muž u susedky neobjavil a on konečne spáva opäť pokojne.

Ľudia sa v komentároch zhodli v tom, že urobil správnu vec. "Preukázal si jeho manželke službu. Teraz vie, že ju podvádza," píše jedna osoba. "Tí, čo podvádzajú, si zaslúžia ešte menej ako nič. Dobre si urobil," pridal sa niekto ďalší.