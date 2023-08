Lekár radí: Päť typov PONOŽIEK, ktoré by ste mali mať doma! Dokážu ochrániť pred chorobou

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

NEW YORK - Správna voľba ponožiek vás môže nielen chrániť pred únavou alebo zranením, ale dokonca aj pred chorobou. Odborníci upozorňujú, že pri ich výbere by mali byť opatrnejší najmä ľudia po päťdesiatke. Do pozornosti tiež dávajú päť druhov ponožiek, ktoré by ste v tomto veku mali mať doma.

Vaše telo sa každým rokom mení a pri toľkých zmenách je ľahké prehliadnuť rôzne faktory, ktorými môže starnutie ovplyvniť najmä zdravie nôh. Experti na zdravie končatín uvádzajú, že starostlivosť o nohy je obzvlášť dôležitá po päťdesiatom roku života. Podľa nich môže výber správnych ponožiek (a samozrejme aj obuvi) pomôcť vyhnúť sa preťaženiu a zraneniam. Aké ponožky by nemali s pribúdajúcim vekom chýbať vo vašom šatníku?

Športové tlmiace ponožky

Výber správnych ponožiek je obzvlášť dôležitý, keď idete cvičiť, pretože fyzická aktivita môže spôsobiť pľuzgiere, svalové napätie alebo vytvárať tlak na kĺby. Podiater Tony Hu z centra Family Wellness Foot Care v kanadskom Ontáriu hovorí, že so stúpajúcim vekom by ste mali mať poruke tlmiace športové ponožky. "Ponúkajú dodatočné polstrovanie, čím znižujú nárazy počas tréningu, poskytujú podporu starnúcim kĺbom a v konečnom dôsledku minimalizujú záťaž a prípadné zranenia."

Ponožky na podporu klenby

Podiater ďalej pripomína, že je ideálne, ak má každý pár, ktorý nosíte, zabudovanú podporu klenby. "Tieto ponožky pomáhajú udržiavať klenby chodidiel v jednej rovine, čo napomáha znižovať bolesť a zlepšiť rovnováhu," vysvetlil pre magazín Best Life. Obzvlášť prospievajú ľuďom, ktorí majú ploché nohy alebo trpia plantárnou fascitídou (zápal spôsobujúci bolesť päty). Ľudia pri nosení elegantnejšej obuvi príliš často robia chybu a obetujú pohodlie v prospech štýlu. Pri nízkych topánkach často uprednostnia bosé chodidlá alebo nízke ponožky. Ak teda chcete zostať štýlový a zároveň vám záleží na vašom zdraví, vyberte si vyššie ponožky, ktoré nie sú nápadné.

Diabetické ponožky

V prípade, že už máte po päťdesiatke a máte určité zdravotné ťažkosti, lekár vám môže odporučiť konkrétnu obuv. Hu uvádza, že osoby s cukrovkou by sa mali poobzerať po špecializovaných ponožkách, ktoré sú vyrobené tak, aby eliminovali riziko komplikácií na nohách a chodidlách. Ponožky pre diabetikov bez stehov na prstoch a gumičiek na lemoch zabraňujú treniu, nevytvárajú tlak, podporujú zdravý prietok krvi a minimalizujú riziko vzniku vredov alebo infekcií. Doktor Chirag Patel zo spoločnosti New Horizons Foot and Ankle Associates v štáte Kentucky vysvetľuje, že pri cukrovke je dôležitá aj farba a odporúča nosiť najmä biele ponožky. Upozorní totiž na problémy s chodidlami, ktoré si inak nemusia diabetici všimnúť, pretože majú tendenciu strácať citlivosť na spodnej časti chodidiel, čo vedie k vyššiemu riziku vzniku vredov a rán. Ľudia, ktorí netrpia diabetom, okamžite zacítia kamienok v topánke a odstránia ho. Diabetik so stratou ochranného citu by ho však necítil, čo by mohlo mať za následok poškodenie kože na spodnej časti chodidla. Ak teda budete nosiť biele ponožky, je pravdepodobnejšie, že si všimnete aj iné príznaky kožného problému, ako je napríklad farebný výtok alebo krv.

Kompresné ponožky

Hoci väčšina dospelých ich nepotrebuje nosiť denne, odborník tvrdí, že všetci ľudia nad päťdesiat rokov by mali mať doma jeden alebo dva páry. "Pomáhajú zlepšiť krvný obeh, čo znižuje možnosť vzniku opuchov a bolesti chodidiel a nôh. Sú obzvlášť vhodné pre tých, ktorí sú často na nohách alebo veľa cestujú." Nosenie kompresných ponožiek pomáha predchádzať problémom s cievnym a lymfatickým systémom. Merania pre správnu úroveň kompresie poskytujú lekári, lebo jej účinnosť sa u jednotlivých pacientov líši. Dostupné sú aj voľne predajné ponožky, ktoré dokážu poskytnúť počiatočnú úroveň kompresie.

Teplé termoponožky

Starší ľudia často pociťujú, že majú chladné končatiny. Hu preto odporúča v zimnom období investovať do niekoľkých párov teplých termoponožiek. Sú nevyhnutné v chladnejšom počasí, udržujú nohy v teple, zlepšujú krvný obeh a znižujú riziko problémov súvisiacich s chladom, ako sú napríklad omrzliny alebo Raynaudov syndróm (nedokrvenie koncových častí tela).