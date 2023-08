Ženích podviedol nevestu priamo na svadbe: Keď zistila s kým... nikdy by ste neuhádli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nevera na svadbách je téma, ktorá sa Reddite prepierala už niekoľkokrát. V jednom z posledných príspevkov z tejto kategórie sa objavil príbeh nevesty, keď ju ženích podviedol s dvadsaťročnou fotografkou, ktorá fotila ich svadbu. A toto "extempore" mala dokonca aj zaznamenané na fotkách. Nešťastná mladomanželka teraz požaduje vrátenie peňazí. Nie však od fotografky, ale od šéfa firmy Wedding Dude, ktorý si ju na túto príležitosť najal.

Po svadbe skončila v posteli s jej manželom

"Začiatkom tohto leta som mal fotografovať svadbu. Môj fotograf nemohol prísť, tak som na internete našiel niekoho iného, kto podľa mňa odviedol dobrú prácu. Všetko vyzeralo ako zvyčajne. Fotografie boli upravené, doručené klientovi, prebehlo to v poriadku. Potom som dostal e-mail od nevesty. Chcela vrátiť peniaze, pretože dáma, ktorú som si najal ako fotografa na tento deň, skončila v istom momente po svadbe v posteli s jej manželom. Priložila aj fotografie z jeho telefónu, ktoré to dokazujú," približuje autor príspevku.

Obrátil sa preto na svoju komunitu na sub-Reddite "Svadobná fotografia" s otázkou: "Ešte som nereagoval, ale čo je najlepšie urobiť?" Muž uviedol, že práca bola dokončená a produkt bol dodaný. Na záver sa spýtal: "Čo je najlepšie urobiť? Naozaj s touto pani cítim, ale je to aj veľa peňazí, ktoré musím vrátiť za vykonanú prácu."

Mnohí užívatelia uviedli, že by nemal platiť za chyby iných ľudí. "Znie to kruto, ale jej manžel by ju podviedol bez ohľadu na to, kto bol váš druhý fotograf. Nie je tvoja chyba, že si ho vzala," napísala jedna z diskutujúcich. "Čo keby ste boli barman. 'Hej, barman, môj manžel sa opil tvojím alkoholom a podviedol ma, vráť mi peniaze!' Úloha bola dokončená a dodaná. Nemôžete vybrať vajcia po upečení koláča," uviedol ďalší. Objavili sa však aj iné názory. "Povedal by som: 'Je mi to ľúto, nemal som o tom ani potuchy. Aj keď som svoju prácu urobil správne, vrátim vám peniaze len kvôli tejto situácii a cítim s vami. Prosím, podpíšte aj to, že súhlasíte s tým, že mi kvôli tejto osobe nezanecháte zlé hodnotenie." Iní súhlasili a zhodli sa na tom, že meno a povesť dotyčného je jeho najcennejší majetok. Objavilo sa aj vtipné odporúčanie v zmysle, že majiteľ firmy by mal neveste ponúknuť zľavu na jej ďalšiu svadbu.

Mnohých zaujímalo, ako reagovala fotografka, keď ju konfrontoval majiteľ Wedding Dude. "Ona to poprela, potom tvrdila, že povedal, že má otvorený vzťah," prezradil. Neskôr pridal ďalšie podrobnosti o fotografiách, ktoré mu poslala nevesta. Vraj majú pornografický charakter a podľa všetkého boli vyhotovené v hotelovej izbe. Doteraz nie je jasné, či podvedená nevesta dostane naspäť nejaké peniaze.