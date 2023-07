Nevesta odmietla mať sex so svojím manželom počas svadobnej noci: Jeho reakcia vyrazila ľuďom dych

SYDNEY - Žena podrobne opísala strašný moment, keď jej manžel požiadal o rozvod už druhý deň po svadbe. Dôvodom bolo, že s ním počas svadobnej noci nechcela mať sex. To viedlo k tomu, že boli zosobášení približne dva týždne. Bizarný príbeh pobúril ľudí na TikToku.

Rachel zo Sydney povedala v rozhlasovej relácii Abbie Chatfieldovej s názvom Hit Network, že jej manžel sa s ňou chcel milovať počas svadobnej noci, ale zostal nahnevaný, keď sa tak nestalo. Nasledujúce ráno požiadal rozvod, čo nakoniec viedlo k tomu, že sa novomanželia oficiálne rozišli len dva týždne po svadbe. Ohromujúce priznanie zanechalo moderátorov relácie v šoku. "Bola som vydatá ani nie 24 hodín predtým, ako sa môj manžel chcel rozviesť. Vo svadobnú noc sme išli von a keď sme sa vrátili do hotelovej izby, bohužiaľ som mu nedala to, čo chcel. Boli sme unavení a jednoducho som to nechcela. Na druhý deň sa chcel rozviesť," približuje Rachel.

V štúdiu sa rozprúdila živá diskusia o bizarnom incidente. Jeden z prítomných poznamenal, že veľa ľudí nemá počas svadobnej noci sex, pretože sú veľmi unavení. Rachel potom odhalila, že je z celej veci nešťastná. Chatfieldovej rozhlasový tím zdieľal príbeh na TikToku, kde rýchlo získal obrovskú pozornosť.

"Muži ako on si zaslúžia zostať slobodní," skonštatoval jeden z komentujúcich. Iné ženy sa podelili o pekné momenty, ktoré zažili so svojimi manželmi počas svadobnej noci. "Môj muž plakal, ako veľmi ma miluje a potom zaspal, zatiaľ čo som si z vlasov odstraňovala 83 sponiek," zaspomínala si jedna žena. "Môj manžel bol príliš unavený po rozopnutí 3 000 0000 gombíkov na zadnej strane mojich šiat, aby ma z toho dostal, také romantické," zavtipkovala ďalšia.