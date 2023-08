Lekár mal vyšetriť ženu na neplodnosť, do lona jej omylom vstrekol... totálny horor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predškolská učiteľka Christine pre The Philadelphia Inquirer prezradila, že mala na klinike v Havertowne v Pensylvánii podstúpiť sonogram s infúziou fyziologického roztoku. Ide o rutinné vyšetrenie neplodnosti, pri ktorom lekár kontroluje či nie sú upchaté vajcovody. "Cítila som pálenie. Stále som si hovorila: Niečo sa pokazilo. Niečo nie je v poriadku. Má to páliť?" vraví mladá žena. Lekár ju však upokojil so slovami, že je to len fyziologický roztok.

(Zdroj: Getty Images)

Po zákroku si však Christine všimla červené škvrny, ktoré sa šírili okolo jej vnútorných stehien a nôh. Až potom si lekár uvedomil, že jej do lona vstrekol kyselinu trichlóroctovú s 85-percentnou koncentráciou. Kyselina sa zvyčajne používa v chemickom peelingu na odstránenie bradavíc a na liečbu kožných ochorení, ako je akné a hnedé škvrny.

Učiteľka podľa vlastných slov utrpela chemické popáleniny prvého a druhého stupňa vo vnútri aj mimo tela a museli ju ošetriť v miestnom centre popálenín. Jej reprodukčné orgány boli vážne zjazvené. Aj po mesiacoch od incidentu jej robí problém sadnúť si. Spolu s manželom Jasonom preto podali na kliniku žalobu. Jej hovorca uviedol, že lekár, ktorý zmaril procedúru, nezodpovedal za to, že použil kyselinu, pretože neplnil injekčnú striekačku. Kyselinu trichlóroctovú už pre istotu odstránili zo všetkých pracovísk kliniky.