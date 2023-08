Vzácne VIDEO, ktoré bolo doteraz ukryté pred svetom: Záchrana Židov z nacistického vlaku smrti

(Zdroj: YouTube/matthewrozellbooks1945)

NEW YORK - Newyorský učiteľ histórie odkryl trýznivé zábery, ktoré zachytávajú amerických vojakov oslobodzujúcich židovských ľudí z vlaku smerujúceho do nacistického tábora smrti. Po zverejnení videa na YouTube sa ozvalo niekoľko ľudí, ktorí prežili holokaust a vo videu spoznali seba či svojich blízkych.

Záchranná operácia nazvaná "Zázrak vo Farsleben" sa uskutočnila 13. apríla 1945, keď nacistický vlak prevážal 2500 židovských väzňov z koncentračného tábora Bergen-Belsen do Terezínu. Nedávno sa na YouTube objavilo video z tejto operácie. "Nechcem povedať, že som spokojný, pretože aj bez týchto záberov je to neuveriteľný príbeh," povedal podľa Times Of Israel Matthew Rozell, výskumník holokaustu a vyznamenaný bývalý profesor histórie, ktorý video objavil v Národnom archíve USA.

Lokomotíva so židovskými väzňami bola údajne nútená zastaviť pri meste Farsleben, keď spojenecké sily bombardovali oblasť. Dôstojníci SS dostali pokyny popraviť čo najviac zajatcov, ak by sa nedostali do cieľa, informoval denník Independent. Našťastie boli väzni zachránení, keď sa nad kopcom objavil americký tank a džíp, načo hŕstka nacistických dozorcov z miesta činu utiekla. Americkí osloboditelia potom otvorili dvere vagónov a prepustili väzňov, čím ich nepochybne zachránili pred smrťou. Zatiaľ čo záchrana vlaku vo Farsleben bola dobre zdokumentovaná na fotografiách, bolo to prvýkrát, čo bolo odhalené video incidentu.

Všetci vyzerali ako kostry

Sprievodné nemé zábery, ktoré nakrútil jeden z vojakov, zachytávajú vychudnutých a dobitých pasažierov sediacich mimo vlaku v roztrhaných šatách. V jednej chvíli sa okolo amerického vojaka, ktorý rozdáva plechovky s jedlom, zhromažďujú zástupy hladných ľudí. Ďalší záber ukazuje vychudnutého muža bez košele, ako drví vši medzi nechtami. "Všetci vyzerali ako kostry, takí vyhladovaní, s chorými tvárami," opísal veliteľ tanku George Gross, podľa ktorého reakcia zajatcov bola ako výbuch čistej, takmer hysterickej úľavy.

Médiám sa odvtedy podarilo vypátrať niektorých ľudí, ktorí prežili incident vo vlaku vo Farsleben, z ktorých viacerí sa na videu spoznali. "Vo videu som zbadal svoju matku, sestru a seba. Bolo to veľmi emotívne," povedal v rozhovore pre Ynet dnes 90-ročný Jacob Barzilai, ktorý prežil holokaust. Jeho otec a starý otec boli tiež s nimi, keď rodinu zajali, ale zahynuli v Bergen-Belsene.

Prekliata vojna

Osemdesiatdvaročná Miriam Muellerová videla video len minulý týždeň. A hoci sa na záberoch nenašla, vyvolalo to v nej najrôznejšie spomienky. "Ťažko sa mi dýchalo. Povedala som, že táto prekliata vojna je jednoducho nekonečná. Stále sa k tomu vraciame," uviedla Muellerová, ktorá má dnes 26 vnúčať a 40 pravnúčat

Objav videa je tiež veľkým prelomom pre bývalého profesora SUNY Geneseo Matthewa Rozella, ktorý strávil roky hľadaním čo najväčšieho množstva informácií o Zázraku vo Farsleben, informoval Daily Mail. Kampaň historika vyvrcholila vydaním knihy s názvom "Vlak blízko Magdeburgu: Cesta učiteľa do holokaustu" (2016), ktorá inšpirovala nakrútenie rovnomenného dokumentárneho seriálu. Rozell dúfa, že video pomôže podkopať teórie tých, ktorí popierajú holokaust.