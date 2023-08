Muž stál pri manželke, keď bojovala s rakovinou: Po vyliečení mu zabodla dýku do chrbta, TOTO spravila

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V príspevku zdieľanom na stránke Reddit sa neznámy 54-ročný muž podelil o zložitú skúsenosť, ktorou si prešiel, keď pomáhal svojej i tri roky mladšej žene prekonať rakovinu maternice. "Sme zosobášení od roku 2001 a žijeme spolu od roku 1999. Je to tá najinteligentnejšia, najstarostlivejšia a najlojálnejšia osoba, akú poznám. Vždy som si myslel, že som šťastný, že som ju stretol a vzal som si ju. Aj dnes je krásna a muži jej to hovorili vždy, odkedy sme spolu. Ona to však nevnímala," začína svoje rozprávanie.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Začiatkom tohto roka jej však diagnostikovali rakovinu maternice v prvom štádiu a podstúpila úplnú hysterektómiu. Keďže bolo ochorenie diagnostikované včas a hneď sa začala liečiť, úplne sa zotavila. Muž si vzal voľno, aby sa o ňu staral po operácii a všetko vyzeralo v poriadku. Manželia si sľúbili, že budú žiť svoj život naplno a podnikli výlety do Británie, Španielska, Portugalska a Belize. Žena dokonca začala navštevovať kurzy jogy, plávania a zdravého varenia.

Zrazu zatúžila po voľnosti

V partnerskom živote sa ale veľa vecí časom zhoršilo. "Minulý týždeň prišla domov z práce a povedala mi, že chce mať úplnú voľnosť a využiť jednorazovú príležitosť, ktorá jej umožní mať sex s niekým iným. Povedala, že od liečby rakoviny sa jej pohľad na život zmenil a nechce byť spútaná vo veciach, po ktorých túži. Vysvetlila mi, že v práci je nejaký chlapík, ku ktorému ju vždy niečo priťahovalo. Odchádza zo spoločnosti a už ho nikdy neuvidí, takže toto je pre ňu ideálna príležitosť vyspať sa s niekým iným. Vraj by bola naštvaná, keby som povedal nie," píše autor príspevku. Po týchto slovách ostal veľmi neistý. Jeho manželka sa nakoniec ospravedlnila za to, že ho prinútila urobiť rozhodnutie. Namiesto toho sa rozhodla sama, že to vyskúša a zarezervovala si hotelovú izbu, kde jej spolupracovníci usporiadali rozlúčkovú oslavu. Manžel s ňou na jednej strane súcití po tom všetkom, čím si prešla, ale zároveň je nahnevaný.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Zložitá životná situácia vyvolala búrlivú diskusiu. Mnohí mužovi prejavujú veľkú dávku sympatií a ponúkajú svoje vlastné rady. Jeden užívateľ napísal: "Nie ste bezcitný ani neistý. Zmeny v manželstve si vyžadujú dve áno a ak je jedno nie, buď sa to nestane, alebo sa rozvediete. Bohužiaľ, vaša manželka sa rozhodla, že chce byť slobodná a robí to tak, že odídeš, ale ona nebude niesť vinu za to, že sa rozhodla ukončiť manželstvo, pretože ťa najprv upozornila." Druhý doplnil: "Toto bude len prvé z mnohých. Odíď teraz. Očividne nechce byť vo vzťahu, v podstate ti povedala, že je jej jedno, čo hovoríš. Tvoje manželstvo sa skončilo. Je čas ísť ďalej." Ďalší užívatelia si myslia, že diagnóza ženu neospravedlňuje. Ak žiada od manžela niečo takéto, je načase to s ňou ukončiť.