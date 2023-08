Muž žije už 70 rokov v železných pľúcach: Vynašiel nový spôsob dýchania, hoci mal byť dávno mŕtvy

(Zdroj: YouTube/gizmodo)

Paul Alexander (77), ktorý si vyslúžil prezývku "Polio Paul", žil v niekoľkometrovom ventilátore od svojich šiestich rokov. Ale po tom, čo sa vzoprel nástrahám a strávil viac ako sedem desaťročí v horizontálnej polohe v železných pľúcach, našiel spôsob, ako stráviť nejaký čas mimo svojho kovového väzenia, píše denník The Guardian. Vyvinul dômyselnú techniku ​​známu ako "žabie dýchanie", ktorá mu umožnila tráviť čas aj mimo dýchacieho mechanizmu.

V roku 1952 Paula zasiahla ťažká infekcia miechy, detská obrna, a keď jeho organizmus začal zlyhávať, bol odsúdený stráviť svoj život v železných pľúcach. S odhodlaním, že jeho život nebude definovať kovová rakva, začal vytvárať techniku žabieho dýchania. Fyzioterapeutka, známa ako Sullivanová, mu pomohla rozvinúť túto techniku s plánom, ktorý Alexanderovi pomôže žiť bez ventilátora na tri minúty.

At the age of 77, Paul Alexander is the longest iron lung patient ever. https://t.co/fT3hltrU6I — Guinness World Records (@GWR) March 22, 2023

Po roku neúnavného zdokonaľovania zvládol 180 sekúnd dýchania bez pomoci. Od tej chvíle si uvedomil, že jediné hranice sú tie, ktoré si sám stanoví. Zapísal sa preto na strednú školu a neskôr právnickú fakultu na Texaskej univerzite. Svoje vzdelanie dokončil bez toho, aby vôbec vkročil do triedy.

Mnohí zrejme považujú Paulov stav za rozsudok smrti. Aj napriek tomu sa počas svojho života stihol zamilovať, modliť v kostole, letieť či dokonca navštíviť striptízový klub. V roku 2020 vydal svoju autobiografiu Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung. "Bez ohľadu na to, odkiaľ ste, aká je vaša minulosť alebo problémy, ktorým čelíte, môžete robiť naozaj čokoľvek. Len si to musíte nastaviť v hlave a tvrdo pracovať," vyhlásil.