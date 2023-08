Roztúžená dvojica nechcela strácať čas: Sex v autobuse za bieleho dňa! Ľudia nevedeli, kam pozerať

(Zdroj: Instagram/birmzisgrime)

BIRMINGHAM - Táto dvojica sa očividne nevedela dočkať, kedy sa ocitnú sami a budú sa môcť venovať jeden druhému. Využili preto cestu autobusom, kde sa pustili do milostného aktu. Keďže ale sedeli pri okne, videli ich ľudia, ktorí kráčali po ulici pešo. Zábery sa dostali na sociálne siete.

Pár z Birminghamu evidentne nechcel strácať drahocenný čas, a tak si romantickú chvíľku dopriali priamo v autobuse. Ich divoký akt zachytili vo štvrtok 27. júla ľudia z ulice Northfield Leisure Centre v Birminghame. Pár sa viezol v autobuse linky National Express West Midlands. Na záberoch vidno ženu, ktorá sedí v mužovom lone a poskakuje hore a dole, zatiaľ čo ostatní rozrušení cestujúci sa pokúšali odvrátiť pohľad.

V dnes už virálnom videu zverejnenom na sociálnych sieťach je počuť, ako zdesený svedok stojaci na ulici opakovane hovorí: „Čo?“ Ľudia sa rýchlo nahrnuli do sekcie komentárov a podelili sa o svoje postrehy a názory na chúlostivú situáciu. „Zaplatila za jazdu a je jej jedno, akú,“ zažartoval jeden z komentujúcich. „Predstavte si, že by ho práve stretla a otehotnela... Ten rozprávkový romantický príbeh, ktorý by rozprávali dieťaťu... Splodený v autobuse idúcom popri nákupnom centre Northfield za bieleho dňa,“ uviedol ďalší.

Iný vtipne poznamenal, že dúfa, že číslo autobusu nie je 69. „To je jeden zo spôsobov, ako zhodnotiť svoje peniaze v rámci šetrenia,“ pokračoval ďalší. Niektorí však nevideli vtipnú stránku veci a poznamenali, že v okolí mohli byť deti, ktoré roztúžený pár videli na vlastné oči. „Predstavte si, že by v autobuse boli deti alebo starší ľudia. Nechutné správanie,“ napísal jeden z komentujúcich. „To je odporné. Celé zle. Zaplaťte si izbu,“ dodal druhý.