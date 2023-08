Žena zostala zhrozená, keď zistila, čo znamená jej rozkošné tetovanie: Desivé spojenie s vrahmi

(Zdroj: TikTok/kai_twerk)

NEW YORK - Žena si na Valentína zaobstarala špeciálne tetovanie, kvôli ktorému jej ľudia venovali nechcenú pozornosť. Až keď jej zákazník v reštaurácii vysvetlil význam dizajnu, pochopila prečo. Obrátila sa na TikTok, kde rozpovedala svoj bizarne vtipný príbeh.

Kait z USA si všimla cudzincov, ktorí prejavili záujem o jej tetovanie na lakti, ale netušila prečo. Tetovanie zachytáva jednoduchú pavučinu s prázdnym srdiečkom uprostred. Na prvý pohľad nejde o nič zvláštne, no iba nedávno Kait spoznala pravý význam svojho tetovania. S príbehom sa podelila vo videu na TikToku. „Stála som v rade na benzínovej stanici a keď som odchádzala, v rovnakom čase odchádzal aj chlap za mnou a povedal mi: ‚Hej, kde ste sa dali tetovať?‘“ povedala Kait.

Otázka jej pripadala zvláštna, pretože na rovnakej ruke má aj množstvo iných tetovaní. Zaskočilo ju, že sa jej muž pýta práve na jedno konkrétne na lakti. „Povedal som mu teda, kde som sa dala tetovať, a na tvári sa mu objavil sklamaný výraz. Povedal: ‚Myslel som, že poviete, že vo väzení.‘ Zasmiala som sa a povedala, že som bola v štúdiu,“ vysvetlila ďalej Američanka, ktorá pracuje ako čašníčka. Niečo podobné sa jej stalo aj v práci. Prišiel za ňou 70-ročný zákazník a tiež sa spýtal na tetovanie na lakti.

Keď mu prezradila podrobnosti, muž jej povedal, že v tetovaní nevidí srdce. „Bol som vo väzení 16 rokov a toto bolo bežné tetovanie, ktoré si muži nechali urobiť vo väzení, keď niekoho zavraždili,“ vysvetlil jej. Kait zostala v šoku, no pochopila, prečo aj muža na benzínovej stanici zaujímalo jej tetovanie. Po tom, ako odhalila jeho skutočný význam, sa rozhodla pre malú úpravu. „Myslela som si, že je to roztomilé, ale očividne, ak sa na to poriadne nepozriete, neuvidíte srdce v strede. Ľudia si nebudú myslieť, že som vrahyňa, keď vyplním srdce farbou,“ dodala.