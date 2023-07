Moderátorka v minisukni sa nahla cez stôl, priamo do kamery otrčila... Poriadne pikantné vysielanie!

(Zdroj: Instagram/jeremicjovana)

Srbská moderátorka Jovana Jeremićová sa v poslednom vydaní Víkendového ranného programu dopustila dvoch pikantných omylov. Prvýkrát to bolo, keď na svojom telefóne objavila stránky pre dospelých. Následne v štúdiu odhalila aj to, čo malo zostať na predstavivosti. Na sebe mala oblečenú minisukňu, no keď sa nahla nad stôl, do kamery ukázala takmer nahý zadok, uvádza Nova RS.

Jeremićová stála bokom a počúvala hostí, oblečená v ružovom saku a bielej minisukni. V jednom momente sa ale zohla ponad stôl, aby siahla po fľaši vody. Kamera bola hneď za ňou. Jej biela sukňa bola príliš krátka, nadvihla sa, keď sa zohla a odhalila spodnú bielizeň. Fotografia sa vo veľmi krátkom čase stala virálnou.

„Počkaj chvíľu... Toto je ranný program na národnej frekvencii?“ uviedol jeden z komentujúcich. „Nie je to žiadna kosť, v mojej dedine je veľa krajších žien,“ poznamenal druhý komentujúci. „Náhodou? Nič, čo urobí, nie je náhoda,“ podotkol tretí. Aj ďalší súhlasili s tým, že nešlo o žiadny omyl a moderátorka presne vedela, čo robí.

Jeremićová je známa svojim sebavedomím. Podľa bosnianskeho portálu Express sa teší veľkému záujmu zo strany mužov. Sama verí, že mužov priťahuje jej charizma a inteligencia. Napokon prezradila, že sa nestretáva s priemernými mužmi, pretože ju zaujímajú vplyvní a mocní jedinci, ktoré vedia, čo chcú.