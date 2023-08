Blondínka odhalila tajný trik, vďaka ktorému získava drinky zadarmo: Funguje na 99 percent, vyskúšate ho?

(Zdroj: Instagram/kendall.kiper)

Kendall Kiperová sa podelila o zaujímavý trik, vďaka ktorému si v baroch vychutnáva drinky zadarmo. Opísalo ho ako svoje "najlepšie strážené tajomstvo", ale keďže ho zverejnila, už asi také tajné nie je. "Modlime sa, aby to videli len dievčatá," uviedla Kiperová v komentári k videu. Ďalej už vysvetľuje, ako všetko prebieha.

Všetko, čo potrebujete, sú znalosti reverznej psychológie a sebaistú osobu, ktorú primárne poháňa jej ego. Tá vám totiž vo väčšine prípadov nápoj kúpi, pretože by sa cítila hlúpo, ak by ste nápoj kúpili vy jej. "Musíte hľadať chlapa, ktorý vyzerá, že má super veľké ego. Čím väčšie ego, tým lepšie a pravdepodobne to bude jednoduchšie," priblížila Kiperová. Poradila, aby ste k mužovi pristúpili a opýtali sa ho, čo pije. Keď vám to prezradí, povedzte, že ten drink milujete alebo mu prezraďte, čo si chcete objednať vy. Napokon dodáte, že by ste mu radi kúpili drink.

Keď si ale vyberiete osobu s veľkým egom, drink od vás neprijme a radšej vám ho kúpi sám. Blondínka si je vraj vedomá toho, že jej metóda je trochu prešibaná, ale keďže sa vo väčšine prípadov muži k ženám nesprávajú príjemne, nie je jej to vôbec ľúto. Aj preto povzbudila ostatné ženy, aby vyskúšali jej inovatívnu metódu.

V ďalšom videu Kendall vysvetlila, čo robiť, keď muž na vašu ponuku drinku predsa len povie áno. V takom prípade potrebujete mať po ruke priateľa alebo priateľku, ktorá vás príde vyrušiť. S kamarátkou sa dohodnite, že za vami príde s tým, že jej je zle. Budete tak mať dôvod zájsť na chvíľu na toalety alebo úplne odísť z podniku.

Jedna užívateľka sa v komentári podelila o iný trik. "Mám kamarátku, ktorá sa pri bare spýta: ‚Ak prinútim čašníka namiešať nám drinky, zaplatíš ich?‘ Nejako to vždy funguje," uviedla. Ďalšie ženy priznali, že Kiperová je skutočným géniom a jej trik funguje. "Urobila som to pre svoju kamarátku, ktorá nemala peniaze. Povedala som: ‚Je to v poriadku, platím kamarátke drink.‘ A on sa ponúkol, že zaplatí aj za jej nápoj."