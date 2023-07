Rodina po návrate z dovolenky na Istrii spanikárila: Toto si našli pri vybaľovaní v kufri... HRÔZA!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štvorčlenná rodina z Dolného Rakúska zažila po príchode domov z dvojtýždňovej dovolenky v Chorvátsku poriadny šok. Ako informoval rakúsky portál Heute, pri vybaľovaní našli v jednom z kufrov škorpióna. Matka svoje deti vo veku 11 a 14 rokov okamžite odviedla z miestnosti a neželaného živočícha premiestnila do vane v kúpeľni.

Rodina následne kontaktovala združenie na ochranu zvierat, aby sa informovali o ďalšom postupe. Povedali im, aby škorpióna dali do krabice s otvormi na vzduch. Odborníci napokon rozhodli, že sedemcentimetrový pavúkovec by sa mal vrátiť na Istriu. Späť do Chorvátska ho prepraví rodinná priateľka, ktorá sa tam chystá na dovolenku.

Ako informuje portál Royal Croatian Tours, škorpióny možno nájsť najmä na pobreží Jadranského mora, v kontinentálnych regiónoch iba zriedka. V Chorvátsku, našťastie, žije len pár druhov škorpiónov a dobrou správou tiež je, že nie sú život ohrozujúce.