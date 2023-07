V dovolenkovom raji nastala panika: Malého chlapca pohrýzla zmija, jed sa mohol dostať do srdca

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Malý Thibaut (6) sa prechádzal s rodinou v Paklenici, keď ho údajne zmija uhryzla do prsta a rodina si nebola istá, či nejde o jedovatého hada.

Údajne ho pri rieke uštipol had, keď sa chcel chytiť konára, no zmiju na ňom nevidel, prezradil pre Nieuwsblad jeho otec Alexander.

Chlapec sa začal cítiť slabý, a keďže nemali signál, museli sa vrátiť do parku, kde bola stanica prvej pomoci. Život mu zachránil otec, ktorý ho niesol na pleciach. Ak by chodil, krv by cirkulovala rýchlejšie a jed by sa rýchlejšie šíril po tele. V parku ich príslušníci horskej služby a personál previezli do nemocnice.

Matka si hada odfotila, čo neskôr pomohlo pri poskytovaní prvej pomoci.

Chlapec dostal v zadarskej nemocnici protijed. "Bolo to ako vo filme. Jed sa pomaly šíri z miesta uhryznutia a spôsobí smrť, ak sa dostane do srdca. Jed sa dostal do Thibautovho podpazušia," povedal jeho otec. Chlapec je teraz päť dní po incidente v nemocnici v Splite.

Riaditeľka Národného parku Paklenica Natalija Andačićová upozornila, že jedovaté uhryznutie je extrémne zriedkavé.

"Niečo také sme za posledných dvadsať rokov nevideli," povedala a dodala, že zamestnanci parku sú vždy pripravení pomôcť.