Dovolenkár sa kúpal v mori v Grécku, keď zrazu cítil, že má niečo na chrbte: VIDEO hororového odhalenia

GRÉCKO – Keď uvidíte toto video, pravdepodobne si dvakrát premyslíte, či nabudúce vstúpite do mora. Zábery zachytávajú Taliana, ktorý si užíval dovolenku na pláži v Grécku. Keď sa však vynoril z vody, uvedomil si, že sa mu na chrbát prisala veľká chobotnica. Ľudia v komentároch priznali, že by to nevydržali.

Mnohí sa nevedia dočkať letnej dovolenky strávenej pri mori alebo ju možno už aj stihli absolvovať. Takéto osvieženie padne v horúce dni vhod. Niet sa čo čudovať, že sa každý vrhne do vody. Čiernohorská televízna stanica TV Teuta však nedávno zverejnila video, kvôli ktorému možno pred vstupom do mora zaváhate. Talian Kristijan Castagna si užíval pobyt na pláži v Grécku, keď sa mu na chrbát prisala veľká chobotnica.

Keď ju zbadal, pokúsil sa jej zbaviť, no nepodarilo sa mu to. Na pomoc mu preto prišli odvážnejší plavci, ktorí prísavky pomaly ťahali z Castagnovho chrbta. Napokon sa to podarilo a chobotnica skončila na mužovej ruke. Nezdá sa, že by mal Kristijan strach, skôr úchvatne sledoval morské stvorenie.

Väčšina komentujúcich priznala, že keby boli na jeho mieste, nevydržali by pokojne stáť ani desať sekúnd. "Určite by som zomrel," napísal jeden užívateľ. "Za desať sekúnd by som bol na druhom svete. Každým dňom, v každom smere mám stále menšiu a menšiu túžbu ísť k moru," priznal ďalší.