Dráma na pláži v Taliansku: Bohatí turisti vytočili miestnych obyvateľov! VIDEO šialenej potýčky

Na pláži Cala Lunga na severe Sardínie došlo k dramatickému incidentu, keď nahnevaný turista kopol do jedného z kapitánov, ktorý strčil do jeho manželky. Ako uvádza Daily Mail, útočníkom je nemenovaný miestny muž, ktorý bránil svoju partnerku veľkolepým úderom a potom nešťastného kapitána ešte niekoľkokrát udrel päsťou. Celý incident je zaznamenaný na videu.

"Scatta la rissa in #Sardegna quando il #tender di uno yacht si avvicina un po' troppo alla spiaggia di #CalaLunga di #PortoMassimo, a #LaMaddalena, con un calcio volante e cazzotti da parte di un sardo residente a uno straniero (per alcuni, un francese) e insulti finali" pic.twitter.com/8zLIzlfyj2 — Stevie Walker #FuckFIGC (@stevieansioso) July 17, 2023

Cirkus na pláži spôsobil motorový čln, ktorý sa rútil na plytčinu idylickej pláže, aby vyzdvihol skupinu zámožných turistov a odviezol ich späť na ich jachtu. Nahnevaní miestni obyvatelia vyjadrili svoju nevôľu a keď sa čln priblížil k brehu, kapitán v návale zúrivosti strčil do ženy v bikinách. Vtom sa jej manžel rozbehol po piesku a kopol kapitána do hrude. Následne v útoku pokračoval päsťami. Keď ho bil, bolo počuť, ako kričí: "Strčil si do mojej ženy!"

Bitka pokračovala aj v mori, kým napadnutá žena nezasiahla a mužov od seba neoddelila. Turisti následne nastúpili do člna a plavili sa smerom k jachte za posmeškov obyvateľov. "Žiaľ, všimol som si zvláštnu hrubosť turistov. Angličania, Nemci a Francúzi prichádzajú k nám k moru príliš často a nerešpektujú pravidlá. Monitorovať takmer 200 kilometrov pobrežia v La Maddalena nie je jednoduché," povedal manažér rezortu Francesco Vittiello pre miestne médiá.