Zomrel jeden z najhľadanejších hackerov na svete: Začal ako 12-ročný, ale svojim obetiam neukradol ani cent!

LOS ANGELES - Jeden z najhľadanejších počítačových hackerov na svete zomrel. Kevin Mitnick bol známy tým, že prenikal do mobilných sietí, ale aj webových stránok rôznych spoločností či vlád. Začal s tým, keď mal dvanásť rokov. Nejaký čas dokonca strávil vo väzení, ktoré opísal ako dovolenku.

Kevin Mitnick, ktorý bol kedysi jedným z najhľadanejších počítačových hackerov na svete, zomrel 16. júla vo veku 59 rokov, informoval The New York Times. Podľa jeho nekrológu bojoval s rakovinou pankreasu viac ako rok a podstupoval liečbu na University of Pittsburgh Medical Center. "Väčšina jeho života sa číta ako fikcia," píše sa v nekrológu a presne taký bol jeho životný príbeh.

Prvýkrát Mitnick infiltroval počítačový systém v roku 1979, ale až v roku 1988 bol usvedčený a odsúdený na rok väzenia za kopírovanie softvéru spoločnosti. Vlámal sa do počítačov telefónnej spoločnosti Pacific Bell a potom v 90. rokoch pokračoval v prenikaní do mobilných sietí, webových stránok spoločností a vlád. Tiež bol zapojený do krádeže tisícok súborov a čísel kreditných kariet, ale údajne nikdy neukradol ani cent žiadnej zo svojich obetí. Nakoniec ho v roku 1995 chytili a obvinili z nezákonného používania zariadenia. Úrady sa zrejme domnievali, že mal v tom čase prístup k firemným obchodným tajomstvám v hodnote miliónov dolárov.

Kevin strávil päť rokov vo väzení, ktoré v čase, keď bol prepustený, opísal ako dovolenku. Odvtedy jeho "kariéra" nabrala nový smer, keď sa rozhodol stať hackerom "White Hat" (etický hacker, pozn. red.) a konzultantom pre kybernetickú bezpečnosť. V roku 2011 sa stal spoluvlastníkom a hlavným hackerským dôstojníkom spoločnosti KnowBe4, ktorá klientom poskytuje školenia v oblasti bezpečnosti a simulovanú phishingovú platformu.

Mitnick už ako dvanásťročný prišiel na to, ako obísť systém verejnej dopravy v Los Angeles tak, že si zapamätal cestovné poriadky autobusov a označovače cestovných lístkov a potom si zaobstaral vlastný systém označovačov, aby mohol celý deň jazdiť autobusmi. Zanechal po sebe manželku Kimberley a ich ešte nenarodené dieťa.