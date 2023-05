Chlapček prosil rodičov, aby vypli detský monitor: Keď zistili prečo, striaslo ich od hrôzy

Influencerka a čoskoro trojnásobná matka Kurin Adele sa na TikToku podelila o hrôzostrašné zistenie. Všimla si, že v priebehu posledných týždňov jej syn odpája baby monitor. Požiadala preto manžela, aby ho opätovne zapojil. To ale chlapca veľmi rozrušilo. "Začal plakať a hovoriť: ‚Nechcem mať zapojenú kameru, nechcem mať zapojenú kameru. Niekto sa so mnou v noci rozpráva a desí ma to. Niekto ma budí a rozpráva sa so mnou a ja sa bojím‘," posťažoval sa.

Tieto slová rodičov prirodzene znepokojili. Syna uistili, že je v bezpečí a že baby monitor už viac nezapoja. Keď zmenili heslo do prístupovej aplikácie, prišla im správa od výrobcu zariadenie, spoločnosti Owlet. "Toto heslo sa objavilo pri úniku údajov, čo vystavuje tento účet vysokému riziku kompromitácie. Mali by ste si okamžite zmeniť heslo."

Adele to nahnevalo. "Kto, do čerta, vie, ako dlho má niekto naše heslo a zahráva sa s mojím synom? Owlet nás o tom nikdy neinformoval. Jediný dôvod, prečo sme o tom nevedeli skôr, je ten, že náš syn si myslel, že sme sa s ním rozprávali my, takže ktokoľvek sa s ním rozprával, hovoril mu, že to bola jeho mama a otec," uviedla a zároveň vyzvala ostatných rodičov, aby sa tiež zbavili svojich detských monitorov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Mnohí užívatelia po pozretí videa neskrývali svoje zdesenie. "Ako človek, ktorý sa živí nastavovaním sietí, by som nikdy neodporučil kameru s podporou w-ifi. Dajú sa ľahko hacknúť," upozornil jeden. "Som študentka práva, boli sme na výlete na oddelení kybernetickej polície a jeden chlapík tiež povedal, že si nikdy nekúpi ‚inteligentné‘ detské monitory," pridala sa ďalšia komentujúca.

O pár dní neskôr Adele zverejnila ďalšie video, v ktorom informovala, že firma Owlet odpovedala na jej sťažnosť. "Odpovedali veľmi odmietavým e-mailom, v ktorom mi v podstate povedali, že ich údaje sú perfektne šifrované a neexistuje spôsob, ako by sa im tam niekto mohol nabúrať, ale chceli by sa tým ďalej zaoberať."

A aj sa zaoberali. Po skontrolovaní všetkých dostupných údajov podľa nich nedošlo k žiadnej podozrivej aktivite. "Všetok prístup ku kamerám zákazníka pochádzal zo zariadení vo vlastníctve rodiny a nemáme dôvod domnievať sa, že na základe našej kontroly došlo k nesprávnemu prístupu externých adries IP."