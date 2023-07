Ukrajinský vojak prezradil, ako im ženy pomáhajú udržiavať morálku: Ukazujú im... FÚÚÚ, až od 18 rokov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Po šestnástich mesiacoch vojny na Ukrajine morálka u niektorých vojakov upadla. Jeden z členov ukrajinského letectva však prezradil, že niektoré vlastenecké ženy im odhaľujú prsia, aby im zlepšili náladu, uvádza portál The Sunday Times. Nezostáva to však len pri tom, niektoré vlastenky na zemi vytvárajú rôzne odkazy zo znakov, aby ich videli vojaci letiaci ponad ne. Jedna si dokonca kľakla na koleno, aby požiadala svojho partnera - vojaka o ruku.

(Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťdeväťročný Major Maksym zo vzdušných síl vysvetľuje prečo sú on a jeho vojaci neúnavní vo svojej schopnosti pokračovať v lietaní a viesť dobrý boj. "Máme železné zadky. Máme odvahu, morálku a skúsenosti, aby nám pomohli, ale to je všetko." Maksym a jeho kamaráti na vlastnej koži pocítili zverstvá vojny. Keď leteli z Mariupolu na Hadí ostrov, nepriateľská armáda zasypala ich helikoptéru guľkami z guľometu. Polovica ich jednotky bola vo vojne zabitá.

Jediný spôsob, ako sa dostať cez tie najbúrlivejšie časy, je podľa mladíka zábava - či už sa rozprávajú o hudbe, ženách alebo zvieratách. Maksym poznamenal, že Rusi majú kvalitnejšie lietadlá ako oni a opísal to ako prirovnanie Mercedesu k Lade - lacnému východoeurópskemu autu. Podľa jeho slov by mohli urobiť oveľa viac, ak by mali prístup k viacerým raketám alebo novším vrtuľníkom s raketami dlhého doletu.

(Zdroj: Getty Images)

Jeho komentáre prichádzajú po tom, čo vysokí ukrajinskí vojenskí predstavitelia uviedli, že ich znepokojuje ruská letecká a delostrelecká nadradenosť, uvádza Business Insider. Na tlačovej konferencii v Londýne najvyšší generál britského letectva, hlavný maršal štábu britského letectva Rich Knighton, tiež povedal, že ruské letectvo zostáva do značnej miery nedotknuté. S odvolaním sa na britskú spravodajskú službu poznamenal, že ruské letectvo si ponechalo 96 percent lietadiel z roku 2021 s pevnými krídlami a 90 percent z 899 helikoptér. Ukrajina bez vzdušnej prevahy a bez toho, aby bola schopná hlboko zasiahnuť protivníka, podľa Knightona čelí obrovskej výzve.