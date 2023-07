Ľudia sú nadšení z nového kulinárskeho trendu: Dievčenská večera! Zamilujete si ju najmä počas horúčav

S letom a stúpajúcimi teplotami možno nemáte chuť stáť za sporákom dlhý čas a vyvárať teplé pokrmy. Sociálne siete preto zachvátil kulinársky trend "dievčenskej večere", ktorý vyvolal búrlivé diskusie. Ide o celkom jednoduchý koncept, ktorý zahŕňa naplnenie taniera množstvom malého občerstvenia. Môže to byť chlieb so syrom, olejom a octom, čerstvé ovocie, rôzne dipy, olivy alebo kyslé uhorky či údeniny. V podstate ide o súdržnú skupinu potravín, ktoré nevyžadujú varenie.

Hoci koncept dievčenskej večere nie je žiadnou novinkou, dnes už virálny názov možno vysledovať od užívateľky TikToku Olivie Maherovej. Tento termín vymyslela v máji, keď predvádzala nátierku s chlebom, tvrdými syrmi, kyslou uhorkou a hroznom. "Momentálne nemôžem nájsť video na TikToku, ale bolo tam dievča, ktoré hovorilo, ako v stredoveku nemuseli roľníci jesť nič iné ako chlieb a syr a aké to bolo hrozné a povedala: ‚To je moje ideálne jedlo‘. Toto je moja večera, hovorím tomu ‚dievčenská večera‘ alebo ‚stredoveká sedliacka večera‘," povedala Olivia.

Trend sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, kde stovky ľudí zdieľali svoj názor na tento typ pokrmov. Niektoré dievčenské večere sú šikovne pripravené a prezentované, zatiaľ čo iné zjavne zdieľajú unavení ľudia, ktorí sa len snažia dotiahnuť deň do konca. "Myslím, že koncept dievčenskej večere mi napadol, keď som bola počas horúceho dňa na prechádzke s kamarátkou," priblížila Maherová pre The New York Times. Názov vyvodila od toho, že veľa žien takto jedáva, keď nemusí variť pre rodinu alebo blízkych.

Mnohí však poukázali na to, že sa takto stravujú už roky. Dievčenská večera je v každom prípade dokonalou príležitosťou na to, aby ste spotrebovali nedojedené zvyšky z chladničky. Možnosti sú naozaj nekonečné a každá kombinácia občerstvenia, dipov, zeleniny, sacharidov alebo bielkovín vám pomôže. Môže to byť jedlo pre jedného alebo hostina pre rodinu a priateľov.