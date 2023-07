Expert na etiketu upozorňuje mužov: Na týchto miestach nikdy nežiadajte partnerku o ruku

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Odborník na etiketu prezradil, na ktorých miestach by ste nikdy nemali požiadať svoju partnerku o ruku. Spomenul niektoré dobre známe situácie, no tiež vysvetlil, prečo by ste nemali pokľaknúť v lietadle. Okrem toho poradil, aké miesta sú pre zásnuby najlepšie.

Vybrať si ten správny okamih na žiadosť o ruku môže byť celkom náročné, najmä pokiaľ ide o hľadanie ideálneho miesta. Britský expert na etiketu Grant Harrold vysvetlil, že niektoré miesta jednoducho nie sú pre túto príležitosť prijateľné. Podľa neho by sa žiadosť o ruku mala odohrať na mieste, ktoré považujete za romantické a pre oboch partnerov veľa znamená.

Naopak, určite by ste to nemali urobiť na svadbe, pohrebe či krste. To, prečo to nie je vhodné, je celkom pochopiteľné. Všetky tri spomenuté udalosti sú venované iným ľuďom a nie je vhodné kradnúť pozornosť pre seba a svoj vzťah. Okrem toho Harrold spomína jedno špecifické miesto, kde by ste za žiadnu cenu nemali pokľaknúť - ulička lietadla. "Nedávno som videl video, ako niekto žiada o ruku v lietadle. Muž kľačí na jednom kolene a čaká na ňu, kým vyjde z toalety a zvyšok cestujúcich čaká na reakciu ženy," uviedol s tým, že kvôli tomu nemohol žiadny iný pasažier použiť WC alebo sa presunúť v uličke.

"Vyberte si miesto, ktoré je romantické, ale praktické. Malo by to byť miesto, ktoré pre vás dvoch veľa znamená. Plánujte dopredu a pripravte sa na každú situáciu, ktorá by mohla z ničoho nič prísť," radí Harrold. Ďalej neodporúča vkladať zásnubný prsteň do jedla svojej milovanej, pretože to so sebou nesie isté riziko, že ho prehltne alebo do neho zahryzne. A cesta do miestnej nemocnice počas zásnubnej noci s najväčšou pravdepodobnosťou neprinesie romantický večer, aký ste si predstavovali.