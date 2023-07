Na mladého otecka sa valí vlna kritiky: Kvôli tomu, čo robí so svojím synom! Pohoršilo by jeho VIDEO aj vás?

LEEDS - Mladý otecko sa ostro ohradil voči kritike, ktorá sa na neho valí od jeho sledovateľov na TikToku. Tým vadí, že sa bozkáva so svojím synom na ústa. Považujú to za nevhodné a nezdravé. On ale na druhej strane nechápe, ako to môže niekoho znepokojovať a vidieť na tom niečo zlé.

Brit menom Tom pravidelne na TikToku zverejňuje videá dokumentujúce jeho rodinný život. Ich hlavnou hviezdou býva častokrát jeho päťročný syn Roman, ktorému rád preukazuje svoju rodičovskú lásku. A práve to sa najnovšie stalo tŕňom v oku mnohých fanúšikov, ktorým sa nepáči, že mladík bozkáva syna na ústa. Či už preto, že ho tak vystavuje baktériam, ktoré má vo svojich ústach, alebo si jedoducho myslia, že to nie je vhodné.

Tom ale všetkým kritikom vyslal jasný odkaz. "Svojho syna budem bozkávať na ústa tak dlho, ako to uznám za vhodné a dovtedy, dokým mi to dovolí, pretože ho veľmi ľúbim. Je to môj najlepší kamoš, ktorý so mnou skôr či neskôr nebude chcieť mať nič spoločné. Takže nateraz budem pokračovať v tom, čo som robil doteraz," hovorí vo videu.

Keď jedna osoba oponovala, že Tim normalizuje bozkávanie detí dospelými a že to môže spôsobiť, že Roman začne z ničoho nič bozkávať cudzích dospelých ľudí, otecko odpovedal: "Ok, tak aplikujme túto logiku do normálneho života. Podľa vás by som už nikdy nemohol svojho syna voziť vo svojom aute, pretože by sa mohlo stať, že bude považovať za normálne nastúpiť do auta nejakému cudziemu človeku. Už viac nemôže bývať v mojom dome, pretože by mu náhodou mohlo napadnúť vojsť do cudzieho domu a považoval by to za niečo normálne."

Tim uzavrel celú diskusiu slovami, že úplne stačí, keď syna naučí, čo je správne a čo nie. "Alebo by sme ho mohli naučiť, že má mamu a otca a že je normálne, keď im dá občas pusu, ale že by bolo trochu čudné, keby pobozkal nejakého suseda na ulici," uviedol.