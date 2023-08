Hotel, ktorý inšpiroval kultový horor: Straší návštevníkov, s hrôzou z neho utekajú preč... aj slávny herec!

The Stanley Hotel (Zdroj: Youtube/TTTHEFINEPRINTTT)

COLORADO - Dielo The Shining od Stephena Kinga vydesilo celé generácie milovníkov hororu. Hotel, ktorý inšpiroval román a nasledujúci film, má svoju vlastnú strašidelnú históriu. Niekoľko návštevníkov potvrdilo, že sa v ňom diali zvláštne veci. Kým niektorí spozorovali duchov predchádzajúcich majiteľov, iní hovorili o detskom smiechu.

Neslávne známy strašidelný román The Shining (Osvietenie) od Stephena Kinga uchvátil milovníkom hororov po celom svete, rovnako ako desivé filmové spracovanie z roku 1980. Čitatelia však možno nevedia, že strašidelný hotel Overlook v ňom bol v skutočnosti inšpirovaný skutočným hotelom s názvom Stanley v Estes Park v Colorade. Pobyt v ňom vraj vydesil aj samotného Kinga, informuje Mirror. Kráľ hororu bol natoľko očarený strašidelnosťou hotela, že ho to inšpirovalo k napísaniu niečoho, čo sa stalo jedným z najznámejších a najstrašnejších románov jeho kariéry.

(Zdroj: Getty Images)

King nie je ani zďaleka jediný, kto sa podľa vlastných slov stal svedkom nadprirodzených udalostí v hoteli Stanley, ktorý sa stal tak trochu "hotspotom" pre fanúšikov paranormálnych javov. Hostia počas dlhej histórie hotela podávali správy o strašidelných zjaveniach, od izieb prenasledovaných údajnými zjaveniami detí až po pozorovania zvieracích duchov na neďalekom cintoríne domácich zvierat. Niektorí návštevníci boli tak vydesení, že odišli ešte predtým, než sa vôbec ubytovali.

The Stanley Hotel na svojej webovej stránke uvádza, že prvýkrát bol otvorený vynálezcom Freelanom Oscarom Stanleym a jeho manželkou Florou v roku 1909. Spočiatku v ňom plánovali hostiť priateľov a hostí. Stanley prvýkrát navštívil údolie Estes Park v roku 1903 a zistil, že čistý horský vzduch pomohol zmierniť jeho príznaky tuberkulózy. Sú takí, ktorí veria, že jeho duch v hoteli stále pretrváva. Iní tvrdia, že sa stretli s duchom jeho manželky, ktorá stále hrá na klavíri vo veľkej tanečnej sále. Zamestnanci aj hostia viackrát uviedli, že počuli jej klavírnu hudbu a niektorí údajne dokonca videli, ako sa klávesy pohybujú pod neviditeľnými rukami.

Niektorí veria, že miestnosť 407 je prenasledovaná lordom Dunravenom, ktorý vlastnil pozemok pred príchodom Stanleyovcov. Taktiež sa objavili správy o hosťoch, ktorí videli tvár v okne, aj keď je izba prázdna. V miestnosti 418 je zas počuť smiech detí a v okolí izby 217 sa údajne objavuje zjavenie chlapca. Bol v nej ubytovaný aj King a videl a počul dieťa, ktoré volalo svoju opatrovateľku.

V priebehu histórie sa v hoteli stalo množstvo nevysvetliteľných alebo zvláštnych nehôd, ktoré prispeli k jeho sláve. Dňa 25. júna 1911 hlavná komorná Elizabeth Wilsonová vstúpila do izby 217 so zapálenou sviečkou, pričom si neuvedomila, že z hotelových plynových lampášov uniká plyn. Sviečka sa zapálila plyn a spôsobila výbuch, ktorý zničil približne jednu desatinu hotela. Wilsonová skončila v kóme, ale zázračne prežila a zostala zamestnaná v hoteli až do roku 1950. Niektorí hostia, ktorí spali v izbe v roku 2017, tvrdia, že videli ducha dlhoročnej zamestnankyne, ako upravuje a organizuje kufre.

Jeden užívateľ napísal, že by sa mali ísť všetci pozrieť do hotela a navštíviť izbu 217, v ktorej býval známy herec Jim Carrey. "Diali sa divné veci až do bodu, keď chcel inú izbu a nakoniec úplne odišiel z hotela. Je tu aj poschodie, na ktorom straší dieťa." Ďalší vystrašený návštevník prezradil, že strávil noc v hoteli, kde sa diali zvláštne veci. "Celú noc som radšej spal pri zapnutom televízore."