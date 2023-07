Zubár varuje pred každodenným zlozvykom, o ktorom netušíte, že veľmi poškodzuje váš chrup

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Podľa amerického zubára Danteho Devotiho je popíjanie väčšiny obľúbených nápojov škodlivé pre naše zuby, a to najmä pre spôsob ich konzumácie. Odborník uvádza, že najhoršie je, keď si z nich usrkávame počas celého dňa. Zdravie chrupu je ovplyvnené aj načasovaním stravovacieho a pitného režimu.

Zubní lekári opakovane pripomínajú, že konzumácia sladkých jedál a nápojov nám môže poškodiť chrup. "Zubná sklovina je najtvrdšia mineralizovaná látka v tele. Dlhodobé vystavenie kyseline a najmä kyslým tekutinám môže spôsobiť demineralizáciu a eróziu zubov, ktoré sa tak stávajú náchylnejšími na vznik zubného kazu," vysvetľuje Dante Devoti z Vysokej školy zubného lekárstva Kolumbijskej univerzity v New Yorku pre Daily Mail.

Ak sa ale nedokážete sladených nápojov vzdať, má pre vás jeden tip: "Vypiť jednu šálku kávy, čaju, džúsu alebo iného nápoja na jedno posedenie je pre vaše zuby lepšie, ako popíjať jednu šálku počas celého dňa." Sliny totiž pomaly neutralizujú kyslosť v ústach na ochrannú úroveň. Dokážu to však až približne hodinu po konzumácií daného nápoja. Znamená to, že ak ho pijete dlho, nestihnú neutralizovať pH. Platí to aj pre alkohol a športové nápoje. Najhoršie sú však perlivé nápoje. Ich pitím v podstate vystavujete vaše zuby kyslému kúpeľu. Cukor nielenže znižuje hladinu pH, ale je aj zdrojom potravy pre škodlivé baktérie. Tie konzumujú cukry a premieňajú ich na kyseliny, ktoré ďalej znižujú úroveň kyslosti.

"Pri opakovanom, dlhodobom vystavovaní sa týmto účinkom môžeme takmer všetky potraviny a nápoje považovať za škodlivé pre zuby. Správne ústne návyky tak presahujú rámec čistenia kefkou a zubnou niťou," hovorí Devoti. Veľký vplyv na zdravie vášho chrupu majú teda aj stravovacie a pitné návyky, ako napríklad časté zajedanie alebo popíjanie nápojov počas celého dňa.