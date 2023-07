Nezbierate po svojom psovi výkaly? Ešte horšie následky, než si myslíte! DÔVODY, prečo by ste to mali začať okamžite robiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Zvyknete ponechať výkaly vášho psa na mieste, kde z neho vypadli a nevhadzujete ich do odpadu? Zoologička Melissa Starlingová z Univerzity v Sydney v časopise The Conversation vysvetľuje, že takéto správanie má oveľa horšie následky, ako si myslíte. Súvisí totiž nielen so šírením chorôb a znečistením, ale aj rezistenciou na antibiotiká.

Všetci vieme, že chodníky, parky, ihriská a trávniky nie sú miesta vhodné na psie exkrementy. Napriek tomu sú nimi niekedy doslova posiate. Okrem neestetického vzhľadu a pravdepodobnosti, že do nich stúpite, existuje niekoľko ďalších dôvodov, prečo by ich mali majitelia psov zbierať.

Choroby, znečistenie a odolnosť voči antibiotikám

Psie výkaly môžu obsahovať mikroorganizmy, ktoré spôsobujú ochorenia ako salmonela, E. coli, Giardia a vnútorné parazity. "Rovnako môžu byť potenciálnym rezervoárom baktérií rezistentných na antibiotiká, čo znamená, že pri kontakte s nimi sa u ľudí môžu objaviť ťažko liečiteľné bakteriálne infekcie," upozornila Melissa Starlingová z Univerzity v Sydney. Nedávna štúdia austrálskych výskumníkov odhalila, že psie výkaly spláchnuté dažďom významne prispievajú k znečisteniu vody. Tejto téme sa napriek jej významu a vplyvu venuje vo vedeckom prostredí len málo pozornosti.

A čo starý trik s fľašami s vodou v tráve?

Majitelia, ktorí po svojom psovi nezbierajú výkaly, môžu byť pokutovaní, ale je ťažké ich pristihnúť pri čine a nahlásenie suseda úradom napokon často vedie k pretrvávajúcej nevraživosti. Fľaše s vodou v tráve sú osvedčenou stratégiou na odradenie psov, ale neexistujú žiadne dôkazy o tom, že je to naozaj účinné a ani jasný dôvod, prečo by to malo fungovať. Psy niekedy rady krúžia a hľadajú si to správne miesto, takže môžu uprednostniť oblasť, ktorá má menej prekážok. Možno by pomohlo, ak by bola oblasť plná trávnikových ozdôb. Zaujímavé je, že podľa vedeckých poznatkov psy krúžia tak, aby si nastavili telo smerom na sever.

Existujú aj komerčne dostupné prostriedky na odradenie psov, ale je málo dôkazov o tom, že sú účinné a za akých podmienok. Niektorí sa domnievajú, že akýkoľvek silný pach môže zviera s veľmi silným čuchom odradiť od toho, aby sa zdržalo dostatočne dlho na to, aby sa vyprázdnilo. Pach však časom vyprchá, takže by boli potrebné silné a opakované aplikácie účinných prípravkov. Táto stratégia by navyše mohla mať vedľajšie účinky na pôvodné ekosystémy.

Kľúčové je vzdelávanie psíčkarov

Okrem dostupnosti vreciek, odpadkových košov a presadzovania legislatívy pomáha aj osveta a vzdelávanie. Upozornenia zdôrazňujúce, že dobrí susedia a členovia komunity po svojich psoch usilovne zbierajú, môžu byť najúčinnejším prostriedkom, pretože ľudia na ne reagujú. Ak ste sa bezvýsledne pokúšali apelovať na ľudí, aby na verejných priestranstvách nenechávali nežiaduce stopy svojich štvornohých miláčikov, môžete skúsiť poskytnúť im vrecká a zároveň osaďte tabuľku s nápisom: "Všetkým majiteľom, ktorí po svojich psoch upratujú, vaša komunita ďakuje."