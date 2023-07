Košičanka pátra po taxikárovi, ktorý doviezol jej manžela domov: Nemal čím zaplatiť, tak mu nechal... OCH!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: profimedia.sk

KOŠICE - Bizarná udalosť sa stala jednému taxikárovi v metropole východu. Jeden muž využil jeho služby, no nemal pri sebe hotovosť, tak mu nechal svoj občiansky preukaz s tým, že vybehne hore do bytu po peniaze a vráti sa. No nestalo sa. Je možné, že po doklade pátra doteraz.