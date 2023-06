Muž (36) odhalil RECEPT na šťastné manželstvo: Toto robí sedem rokov svojej žene! Uf, to by ste nepredýchali

Ženáč, ktorý mal za posledných sedem rokov päť afér, nič neľutuje a tvrdí, že jeho podvádzanie bolo kľúčom k udržaniu jeho šťastného manželstva. Podľa vlastných slov má so svojou manželkou stále aktívny sexuálny život, no ich milovanie mu už pripadalo nezaujímavé. Anonymný 36-ročný muž, ktorý vystupuje pod menom Nate, pre Mail Online prezradil, že sa už v minulosti pokúšal porozprávať o sexe so svojou ženou a zistiť, čo ju baví, v nádeji, že trochu okorenia svoj intímny život. Jeho snaha sa však nestretla s pochopením. Hoci sa spočiatku cítil vinný za svoju neveru, teraz ju považuje za tajomstvo svojho úspešného vzťahu. Vraj mu umožňuje vypustiť trochu pary.

"Vídam sa len s jednou ženou, žonglovanie s viacerými je príliš stresujúce. Stretávame sa kvôli vášnivému sexu počas dňa, keď sme obaja v práci a môžeme si vziať voľno, alebo večer, keď máme obaja slušnú výhovorku na to, aby sme sa dostali von. Prenocovanie môže byť pre nás oboch zložité," vysvetlil Nate.

Svoje milenky spoznáva prostredníctvom kontroverznej zoznamovacej platformy Ashley Madison. Obvykle sa s nimi zhovára prostredníctvom aplikácií na chatovanie alebo cez videohovor, či už počas pracovnej doby alebo neskoro večer. Dáva si záležať na tom, aby si vo svojom smartfóne neuchovával žiadne aplikácie, správy, explicitné fotky alebo videá a pred príchodom domov sa zbavil všetkého podozrivého. Samostatný bankový účet používa aj na zaplatenie výdavkov, ako sú rande, sexi spodná bielizeň a hotely.

Nateov prvý románik bol s nádhernou riaditeľkou v jeho pracovisku, ktorá bola od neho aspoň o desať rokov staršia. Odvtedy vraj vidí výhody "otvorenia" svojho manželstva. "Chcelo by to, aby moja žena bola viac inšpirovaná a zvedavá na sex, skúmala ho, kupovala si spodnú bielizeň a oblečenie, v ktorom sa cítila nielen dobre, ale aj super sexi a skúmala hračky, ktoré zvyšujú jej potešenie. Chcem, aby skúmala, čo by sa jej mohlo páčiť, čo by sa mohlo páčiť mne a nechala sa upútať rôznymi formami erotiky. Chcem, aby sa so mnou porozprávala o svojich túžbach, o tom, čo by rada preskúmala a o tom, čo cíti," približuje.

Tvrdí, že si dáva pozor na to, aby sa príliš citovo nepripútal k milenkám. Nikdy preto nenechá veci zájsť príliš ďaleko. "Ak obaja viete, že je to len zábava, nie je to ani zďaleka láska a puto, ktoré máte medzi sebou ako životní partneri." Nate zároveň priznal, že by sa mu páčilo, keby sa jeho manželka pobavila s iným chlapom, ženou alebo dokonca párom. Neštíti sa ani predstave zapojiť sa do takéhoto sexuálneho aktu alebo sa len prizerať. "Doma to nedostávam, tak to dostanem inde a je to úžasné," uzavrel.