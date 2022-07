VIDEO Dievčina pozrela z hotelového balkóna na Tenerife a vybuchla od smiechu: Pozrite, čo robia ostatní hostia!

TENERIFE - Bitka o plážové ležadlá je každoročným dovolenkovým fenoménom. Inak to nie je ani tento rok. V najnovšom videu vidno dovolenkárov na Tenerife, ktorí stáli v rade s uterákmi v ruke a pokúšali sa rezervovať si najlepšie miesta hneď pri bazéne. Kým niektorí robia to isté, iní to nedokážu pochopiť a považujú to za neohľaduplné.