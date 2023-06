Denný rozvrh žiaka (6) valcuje internet: Pozrite na tie aktivity... a toto robí od od 14:30 do 14:45!

Užívateľka menom Laiba sa na Twitteri podelila o fotografiu denného režimu svojho šesťročného bratranca, ktorý má prehľadne naplánovaný celý deň. Ak by ste v záplave časových údajov hľadali čas na učenie, musíte sa poriadne zahľadieť. Chlapec je totiž ochotný venovať sa tejto činnosti maximálne pätnásť minút denne, konkrétne od 14:30 do 14:45. Zvyšné hodiny vypĺňa ďalšími aktivitami. Vstáva napríklad o 9:00 a do 9:30 sa venuje osobnej hygiene. Od 10:00 do 11:00 pozerá televízor, od 15:15 do 17:00 spí. Potom sa venuje ďalším zábavkám, až nakoniec o 21:00 zaľahne do postele.

My 6 year old cousin made this timetable...Bas 15 minutes ka study time, zindgi tu Mohid jee ra hai 😭🤌 pic.twitter.com/LfyJBXHYPI — Laiba (@Laiiiibaaaa) June 22, 2023

"Čas boja' Všetko, čo musíme urobiť, je tri hodiny chrániť seba a dom pred útokom vankúšov... 'Čas manga' Jedáva mango s mojou Abbou... 'Červené autíčko' je jeho obľúbená hračka a 'cheez time' je v podstate čas na oddych a džús," približuje autorka príspevku.

Fotka vyvolala úsmevné reakcie. Zatiaľ čo niektorí ľudia označili žiaka za inteligentného, iní iba zaplavili sekciu komentárov emotikonmi. "Nech si to užije! Stačí pätnásť minút štúdia. Je inteligentný. Inteligentným ľuďom netrvá hodiny, kým pochopia veci," napísal jeden z užívateľov. "Chcel napísať od 14:30 až 15:00, ale to je príliš veľa času na učenie," zavtipkoval ďalší.