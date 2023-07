Šok v Záhrebe: Ľudia nemohli vojsť do domu! Keď zbadali, čo je pred dverami, zamrzli od strachu

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

ZÁHREB - Had narobil rozruch v obci Kučilovina patriacu pod hlavné mesto Chorvátska. Usadil sa na schodoch domu a nechcelo sa mu odtiaľ preč. Jeho obyvatelia teda museli vyhľadať pomoc. Nebol to totiž hocijaký had, patril medzi trojicu jedovatých druhov, ktoré sa v krajine vyskytujú.