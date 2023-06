Toto je podľa astrológov znamenie zverokruhu, ktoré má najväčšiu šancu vyhrať v lotérii

NEW YORK - Niektorým ľuďom praje šťastena menej, na iných zas myslí vždy, či už ide o nákup žrebu v lotérii, šťastie na pekné počasie počas dovolenky alebo stávku pri športovom zápase. Podľa astrológov je otázka šťastia spojená so znamením zverokruhu, v ktorom sme sa narodili. Aké znamenia sú teda tie šťastnejšie?

VÁHY

Toto znamenie je reprezentované váhami spravodlivosti, takže sa vždy usiluje o rovnováhu a harmóniu v živote. Títo ľudia majú talent na spravodlivosť a diplomaciu, čo je hlavný dôvod, prečo sú znamením zverokruhu, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá v lotérii. "Šírením dobrej nálady a miernym riešením konfliktov si zbierajú správne karmické body a vesmír má tendenciu takéto úsilie odmeňovať," hovorí profesionálna astrologička Rachel Clareová. Váhy taktiež vynikajú v analyzovaní šancí. ide o harmonických stratégov. Váham vládne Venuša, planéta lásky a hojnosti, takže majú prirodzený vzťah ku všetkému hojnému. Ich energia je v súlade so synchronicitou šťastia, čo z nich robí obrovských súperov v hre náhody.

BARAN

Všetci vieme, že ľudia narodení v tomto znamení radi vyhrávajú. Nikdy sa nevzdávajú, takže sa budú namáhať, až kým nezvíťazia. "Majú silný zmysel pre vieru, a práve tieto zložky zvyšujú pravdepodobnosť, že Baran získa výherný žreb," vysvetľuje jasnovidka a astrologička Lauren DeGoliaová pre magazín Best Life. Ohnivé znamenia sú nadmieru sebavedomé, čo určite využijú vo svoj prospech. Majú neprekonateľný zmysel pre odhodlanie, keď ide o veci, ktoré chcú získať, a ich nadšenie pomáha priťahovať šťastie. Barani pristupujú k lotérii s optimistickým a podnikavým duchom a svojou silou vôle zapaľujú plamene šťastia.

LEV

Je to znamenie zverokruhu, ktoré sa vyznačuje sebavedomím a optimizmom. S najväčšou pravdepodobnosťou verí v šťastie a vyhrá veľa v lotérii. Sú to neuveriteľne pozitívne naladení ľudia a urobia všetko pre to, aby sa na ich obežnej dráhe diali dobré veci. Ako ohnivé znamenie majú obrovskú vášeň skúšať nové veci a nechcú, aby ich obchádzali životné skúsenosti. Navyše neznášajú prehry, takže je pre nich jednoduchšie skúšať všetko ďalej, než prijať porážku. "Viera Leva vo vlastné schopnosti v kombinácii s jeho žiarivou charizmou vedie často k priaznivým výsledkom v hazardných hrách," dodáva Rodriguezová.