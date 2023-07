Rozmýšľali ste niekedy, prečo nám zvráskavejú prsty vo vode? Experti prezradili, prečo sa to deje

Je zvláštne, že za fenoménom vráskavenia prstov vo vode je v skutočnosti evolučný prvok. V roku 2003 neurológovia Einar Wilder-Smith a Adeline Chowová, ktorí v tom čase pracovali v Národnej univerzitnej nemocnici v Singapure, skúmali podivný jav. Merali krvný obeh v rukách dobrovoľníkov, keď ich namáčali vo vode a zistili, že keď sa končeky prstov začali vrásniť, došlo k veľmi výraznému poklesu prietoku krvi do prstov. "Dáva to zmysel, keď sa pozriete na svoje prsty počas toho, ako sú zvráskavené," vysvetlil podľa BBC neurológ a psychológ z Manchester Metropolitan University Nick Davis, ktorý študoval vráskavenie končekov prstov. "Brušká prstov zblednú, a to preto, že krvné zásobenie je na povrchu obmedzené."

Davis potom zisťoval, aké možné výhody to kedysi mohlo mať pre raných ľudí. Pri skúmaní tohto fenoménu požiadal o pomoc päťsto dobrovoľníkov, ktorí v roku 2020 navštívili Science Museum v Londýne. Za pomoci merania sily zistil, že dobrovoľníci so suchými, nezvráskavenými prstami pri uchopovaní predmetu použili menej sily ako ľudia s mokrými rukami. Ale keď si ponorili ruky do vody, aby sa im zvraštili prsty, sila zovretia sa oslabila.

"Výsledky boli úžasne jasné. Zvrásnenie zvýšilo mieru trenia medzi prstami a predmetom. Čo je obzvlášť zaujímavé, je to, že naše prsty sú citlivé na zmenu povrchového trenia a túto informáciu používame na použitie menšej sily na bezpečné uchopenie predmetu," vysvetlil Davis.

S týmito zisteniami sa stotožňuje aj evolučný neurológ z Newcastle University Tom Smulders. "Keďže sa zdá, že máme lepšiu priľnavosť pod vodou, predpokladal by som, že to súvisí buď s pohybom vo veľmi vlhkých podmienkach, alebo potenciálne s manipuláciou predmetmi pod vodou." Niektorí výskumníci si myslia, že zvráskavené prsty poskytovali našim predkom výhodu, pokiaľ ide o chôdzu po mokrých skalách alebo uchopenie konárov. Rovnako mohla reakcia pomôcť aj raným ľuďom pri chytaní a hľadaní potravy, ako sú mäkkýše.