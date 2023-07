Nemec maľuje obrazy pomocou kravských výkalov: FOTO jeho unikátnych výtvorov, páčia sa vám?

Härtl opísal, že svoj proces začína tým, že berie hnoj pomocou kanistra hneď, ako kravy zdvihnú chvosty, píše IB Times. "Približne dva pohyby čriev poskytujú dostatok na polroka kreativity. Má perfektnú textúru, pretože je to len fermentovaná tráva. Keď je to mokré, náter je trochu čudný, ale keď je úplne suché, už to nepáchne."

Trus riedi s vodou, aby dosiahol rôzne odtiene, ktorými maľuje na plátno pomocou suchých, jemných ťahov štetca. Pracuje vo vrstvách, keďže nátery potrebujú čas na vyschnutie. Od začiatku experimentovania s trusom vytvoril viac ako tisíc obrazov. Medzi jeho obľúbené témy patria kravy či krajinky, ale aj portréty a figúry. Za jedinú nevýhodu nezvyčajnej techniky maľby považuje, že má veľa nečistôt. "Je v ňom veľa slamy, chumáčov, dokonca aj piesku či čiastočiek hmyzu, takže manipulácia s ním môže byť náročná," vysvetlil.

Niektorí môžu považovať prácu s kravským trusom za nehygienickú. Werner však tvrdí, že nevidí žiadne zdravotné ani hygienické problémy. "Podľa klinických štúdií z roku 2003 obsahuje kravský hnoj baktérie, ktoré sú pre ľudí zdravé. Posilňujú imunitný systém a stimulujú produkciu serotonínu." Odborníci však neodporúčajú manipulovať s kravským trusom, pretože môže obsahovať E. coli a iné patogény, ako aj rôzne parazity.

Härtl si kravský trus vybral pre jeho udržateľnosť. Podľa vlastných slov chce svojou tvorbou scitlivovať ľudí a primäť ich k premýšľaniu o svojom prostredí, ktoré by si mali viac vážiť.