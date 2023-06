Spisovateľ mal predpovedať skazu Titanicu 14 rokov predtým, než sa stala! Z týchto detailov priam mrazí

Tajomný román napísaný v roku 1800 predpovedal zánik slávneho výletného parníka Titanic niekoľko rokov predtým, ako sa to naozaj stalo. Zatiaľ čo v súčasnosti prebieha pátracia a záchranná operácia s cieľom nájsť nezvestnú turistickú ponorku Titan, ktorá sa stratila počas ponoru k vraku stroskotaného plavidla z roku 1912, mnohí začínajú pátrať po histórii Titanicu. A s tým prichádza aj množstvo konšpiračných teórií. Jednou z nich je, že kniha vydaná v roku 1898 o lodi s veľmi podobným názvom v skutočnosti predpovedala nešťastný koniec "nepotopiteľného parníka". Knihu "The Wreck of the Titan: Or, Futility" napísal bývalý námorník Morgan Robertson, ktorý ako šestnásťročný utiekol na more.

Podobnosti medzi knihou so 69 stranami a skutočným príbehom Titanicu sú pomerne strašidelné. Podobné sú napríklad samotné mená - Titan a Titanic, informovala agentúra AP. Obe tiež boli vyrobené v Anglicku. Titan meral 244 metrov na dĺžku, zatiaľ čo Titanic 269 metrov a obe lode mali tri vrtule. Do oboch sa zmestilo maximálne 3000 pasažierov, hoci na palube Titanicu bolo v čase nešťastia len 2200. Aj počet záchranných člnov bol až podozrivo podobný. Titan ich mal 24, Titanic 20.

Obe lode vyplávali v apríli a obe sa potopili po náraze do ľadovca. Titan zasiahol ľadovec rýchlosťou 46 kilometrov za hodinu, Titanic sa v čase nárazu plavil rýchlosťou 42 kilometrov za hodinu. Robertsonova loď do ľadovca narazila takmer o polnoci, v prípade Titanicu sa to stalo približne o 23:40. Obe plavidlá sa potopili v severnom Atlantiku pri kanadskom Newfoundlande.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Zaujímavé tiež je, že ako o Titanovi, tak aj Titanicu sa hovorilo ako "najväčšej lodi na vode, ktorá je nepotopiteľná". V čase, keď sa Titanic potopil, boli náboženskí fanatici presvedčení o tom, že Robertson mal dar proroctva a že sa ho dotkol samotný Boh, napísal historik George DeMass. Okrem toho mnohí verili, že jeho kniha obsahovala božie slovo. "Je zaujímavé a úžasné, že to napísal štrnásť rokov pred Titanicom. Ale nemyslím si, že niečo predvídal. Nemyslím si, že to bolo božské. Bola to skôr náhoda," povedal podľa Daily Star DeMass.