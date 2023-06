Mamička uchvátila sociálne siete: Iba štvormesačnú dcérku zobrala na párty na Ibizu

IBIZA - Mama, ktorá letela na Ibizu so svojou štvormesačnou dcérkou, prezradila, že jej to nezabránilo ísť na párty. Na svojom účte na TikToku zverejnila niekoľko videí, v ktorých sa spolu s dievčatkom a manželom zabáva na dovolenke. Mnohí priznali, že dieťaťu závidia a že by si to s ním pokojne vymenili.