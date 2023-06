Ľudí šokovalo VIDEO z Belehradu: Keď videli, čo robí miestna žena, až im prišlo zle

BELEHRAD - Túžba po čistote môže niektorých privádzať do nebezpečných situácií, podobne ako sa to stalo žene žijúcej v hlavnom meste Srbska. Tá sa rozhodla vlastnoručne umývať okná na desiatom poschodí. Mnohým pri pohľade na video musí byť mdlo.

Video pochádzajúce z Belehradu sa okamžite stalo virálnym. Zachytáva ženu, ako umýva okno na desiatom poschodí obytného domu z vonkajšej strany, pričom jednou rukou umýva a druhou sa drží okenného rámu. Strach z výšky očividne nemá a ani z toho, čo by sa mohlo stať, zato okolie a ľudia na internete sú pri pohľade na ňu hrôzou bez seba.

Je l’ nema nekih profi perača prozora za ove zgradurine u Bg na vodi.

Aman! Pa žena se drži za vrata na nekom 10., 11. spratu. 😱😱 pic.twitter.com/px0aSmq7GR — Ksenija (@XeniaKsenija21) June 19, 2023

"Keď si myslíte, že už nemôže zo Srbska nič šokovať, potom vyjde toto!" poznamenal jeden užívateľ. "Neliezol by som tam, ani keby mi dali milión eur," skonštatoval ďalší. Vyjadril sa aj srbský alpinista Milos Janković. "Je hrozné, že je do toho nútená, je to pre ňu asi jediný spôsob, ako si udržať prácu. To, čo robí, by som si bez opasku a lana netrúfol. Malá chyba, kŕče v nohách... a je koniec."