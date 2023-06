Zahrajte sa na lekárov: Viete, aký ľudský orgán je znázornený na FOTO?

PARÍŽ - Výskumníčka vyvinula 3D tlačiteľnú anatomicky presnú repliku ženského klitorisu. Dúfa, že sa pomocou jej praktického nástroja deti viac oboznámia so ženskou sexualitou. Chce pomôcť učiteľom a pedagógom, ktorí sa snažia rozprávať so študentmi o sexualite.

Francúzska výskumníčka Odile Fillodová si myslí, že je čas na nový pohľad na výučbu sexuálnej výchovy. Pred niekoľkými rokmi preto vytvorila tlačiteľný 3D model klitorisu. Cieľom autorky je distribuovať klitoris po školách vo Francúzsku, aby sa zlepšila sexuálna výchova v krajine. Jej výtvor je v súčasnosti vystavený v najväčšom múzeu vedy v Európe, v parížskom Fab Lab v Cité des Sciences et de l'Industrie.

Sexuálna výchova vo Francúzsku sa začína na základnej škole všeobecnými aspektmi reprodukcie. Do väčších detailov sa potom ide na strednej škole, kde sa diskutuje o pohlavných orgánoch, pohlavne prenosných chorobách a fyzických zmenách, ktoré prichádzajú s pubertou, ale aj o antikoncepcii. Sexuálna výchova je teda primárne založená na prevencii a funkčnosti. O téme sexuálnej rozkoše, najmä tej ženskej, sa takmer nehovorí. Učebnice nie sú podľa Fillodovej v tomto smere veľmi užitočné. "Klitoris je všeobecne považovaný za nejaký druh malej fazuľky s dĺžkou jedného alebo dvoch centimetrov znázorneného na diagramoch," povedala pre magazín Vice.

Hoci má klitoris rovnaký embryologický pôvod ako penis a funguje rovnakým spôsobom (hlavnou zložkou sexuálneho vzrušenia je prúdenie krvi do neho), základná sexuálna výchova s týmito pojmami nezaobchádza rovnako. "To, čo nezahŕňa stoporený penis, sa nepovažuje za skutočný sex. Erekcia a ejakulácia sú nevyhnutné na oplodnenie, čím sa prenáša pozornosť na mechanizmy mužského vzrušenia a mužského orgazmu. Či je žena vzrušená alebo nie alebo to, či má orgazmus alebo nie, nehrá žiadnu úlohu pri oplodnení, čo zjavne znamená, že ho možno kráľovsky ignorovať," uviedla Fillodová.

Klitoris má okolo osemtisíc nervových zakončení a počas vzrušenia sa dokáže zväčšiť až trojnásobne. Tento orgá sa spája najmä s potešením, no do hĺbky bol preskúmaný iba v niekoľkých štúdiách, hoci môže zohrávať oveľa väčšiu úlohu, napríklad pri imunite žien.