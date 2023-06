Vďaka svedectvu ducha sa vyšetrovateľom podarilo dolapiť vraha: Príbeh, z ktorého vám naskočia zimomriavky

Napadlo by vám niekedy, že svedectvo ducha by sa dalo použiť na usvedčenie vraha? V roku 1897 bol muž menom Erasmus Edward Stribbling Trout Shue odsúdený za vraždu svojej manželky Zony, informuje West Virginia Explorer. Jej telo objavil 23. januára poslíček. Bolo nepríjemne schúlené na spodku schodiska. Chlapec privolal pomoc, ale predtým, ako na miesto činu dorazil koroner George Knapp, sa Erasmus vrátil domov a preniesol Zonu do ich postele. Obliekol ju do nových šiat, okolo krku jej previazal šatku a nechal ju odpočívať, zatiaľ čo čakal, kým sa objaví súdny lekár. Ten chcel prezrieť telo, ale muža to veľmi rozrušilo, čo spôsobilo, že koroner v obhliadke nepokračoval a konštatoval prirodzenú smrť.

Krátko nato sa konal pohreb. Keď však pozostalí prišli vzdať úctu, Shue opäť začal hysteričiť. Aj tentoraz bol Zonin krk zahalený šatkou. Príbuzní verili, že jeho nezvyčajné správanie bolo spôsobené intenzívnym pocitom smútku. Zonu na druhý deň pochovali na metodistickom cintoríne v Soule Chapel. Jedinou osobou, ktorá bola voči Erasmovi podozrievavá, bola Zonina matka Mary Jane Heasterová. Nikdy mu nedôverovala, no nevedela prečo. Namiesto toho sa len modlila, aby vyšla najavo pravda o tom, čomu verila, že sa stalo. Napokon sa to aj podarilo.

Podľa Mary sa pred ňou zjavil duch jej dcéry a povedal jej o týraní, ktorým trpela zo strany svojho manžela. Vraj jej dokonca prezradil príčinu smrti. Mladá žena mala zomrieť počas hádke pri večeri, ktorá viedla k tomu, že Erasmus Zonu uškrtil a zlomil jej krk na prvom stavci. Na dôkaz toho vraj duch otočil hlavu dozadu. Mary požiadala o opätovné otvorenie prípadu, čo prokurátor John Preston odobril. Vyšetrovanie zahŕňalo exhumáciu tela a obhliadku potenciálneho miesta činu. Prekvapivo zistili, že jej krk bol naozaj zlomený, čo viedlo k tomu, že 22. februára 1897 sa príčina jej smrti zmenila na anoxiu z manuálneho uškrtenia. To ale nebolo všetko; Zonin krk bol zlomený na prvom stavci, presne ako tvrdil duch.

Neskôr vyšetrovatelia zistili, že Shue mal za sebou násilnú minulosť a jeho predchádzajúca manželka tiež zomrela za záhadných okolností. Nakoniec sa dostal pred súd, kde Heasterová svedčila proti nemu. Porozprávala aj o strašidelnej interakcii, ktorá viedla k procesu. Štátny archív Západnej Virgínie všetko zdokumentoval. "Povedala mi, že jej krk je zlomený na prvom stavci a bolo to presne tak, ako mi povedala," uviedla údajne Zonina matka.

Na otázku, či si myslela, že naozaj videla Zonu aže to nebol sen, Mary odpovedala: "Áno, videla som ju. Hovorila som vyšetrovateľom o šatách, v ktorých bola zabitá a keď odo mňa odchádzala, otočila hlavu a pozrela sa na mňa, akoby chcela, aby som o tom všetko vedela. A keď sa mi nabudúce ukázala, povedala mi o tom všetko." Erasma odsúdili na doživotie v štátnej väznici. Ide tak o prvý prípad v histórii, kedy muži zákona zobrali do úvahy svedectvo ducha.