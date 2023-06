Fanúšikovia Nike sú v šoku: Naozaj sa pri slogane inšpirovali poslednými slovami tohto VRAHA?

UTAH – Kto by nepoznal značku Nike a jej ikonický slogan "Just Do It"“ Mnohých preto možno prekvapí, že inšpiráciou pre tento slogan boli posledné slová amerického vraha. Titán marketingového priemyslu vysvetlil, že chcel univerzálny slogan, ktorý zaujme každého.

Mnohí spájajú slogan "Just Do It" s elegantnými teniskami a módnym športovým oblečením značky Nike. Fráza, ktorú prvýkrát vytvorila značka športového oblečenia v roku 1988, sa odvtedy upevnila ako jedno z najikonickejších reklamných hesiel storočia. Fanúšikovia Nike však budú šokovaní, keď zistia, že predstavitelia značky sa pri tvorbe tohto ikonického sloganu inšpirovali poslednými slovami plodného vraha.

Obrovské impérium Nike vzrástlo vďaka titánovi marketingového priemyslu Danovi Wiedenovi. Wieden počas svojej desaťročnej kariéry pracoval na celom množstve kampaní vrátane Old Spice, Coca Coly a obľúbeného predajcu obuvi. Reklama „Just Do It“ s 80-ročným bežcom menom Walt Stack prispela v raketovom vzostupe Nike a pomohla značku formovať na prosperujúcu spoločnosť, ktorou je dnes. "Slogan bol nielen skvelý, ale aj dostatočne prístupný a nejasný, aby ho ktokoľvek mohol použiť na čokoľvek, o čo sa snažil," povedal autor Nick DePaula, autor celovečerných filmov o Wiedenovej geniálnej marketingovej stratégii.

Inšpirácia za týmto sloganom však pochádza od vraha Garyho Gilmora, ktorý v roku 1976 zabil dvoch ľudí v Utahu. Gilmore podľa záznamov Najvyššieho súdu USA okradol a brutálne zavraždil Maxa Jensena, zamestnanca čerpacej stanice a potom hotelového manažéra Bennieho Bushnella. Záznamy ukazujú, že Gilmore sa počas incidentu postrelil do ruky a zamieril do domu svojej sesternice, ktorá ho ale neskôr udala polícii. Súd Gilmore odsúdil na smrť popravou. Na otázku, aké boli jeho posledné slová, Gilmore odpovedal: "Poďme na to", v angličtine "Let’s do it".

On this day, January 17th in 1977, Gary Gilmore, convicted in a double murder, is shot to death by a firing squad in... Posted by Edinburgh Wright-Hageman Public Library on Friday, January 17, 2020

Pri vysvetľovaní zdroja bizarného sloganu povedal Wieden filmárovi Dougovi Prayovi vo svojom dokumente Art & Copy z roku 2009, že sa mu páčila časť "do it". "Nikto z nás tomu nevenoval toľko pozornosti. Mysleli sme si, že by to mohlo fungovať," uviedol Wieden. V samostatnom rozhovore pre dizajnérsky web Dezeen prezradil, že sa snažil prísť na univerzálny slogan, ktorý osloví ženy so záujmom pre pohyb, ale aj svetových športovcov.