VIDEO, ktoré ľudí vystrašilo na smrť: Pozrite, čo robí ten vták na oblohe

USA - Konšpirační teoretici sa na TikToku podelili o strašidelné video, ktoré zachytáva veľmi zvláštne veci. Zdá sa, akoby sa vták vo vzduchu vôbec nehýbal, no napriek tomu nespadol na zem. Ľudia to prirovnávajú ku chybe v matrixe. V skutočnosti túto teóriu nie je úplne možné vylúčiť.

Niektoré konšpiračné teórie ľudí zo zvláštneho dôvodu priťahujú. Do tejto kategórie určite spadajú aj tie o alternatívnych svetoch či živote v simulácii. Nasledujúce video patrí do druhej kategórie a zachytáva niečo, čo vyzerá ako vták uprostred letu. Zvláštne na tom však je, že s0a vôbec nehýbe, aj keď z jeho polohy sa zdá, že by sa mal. Viacerí ľudia špekulujú, že by to mohla byť chyba v matrixe, akési znamenie, že žijeme vo vnútri počítačového programu, ktorý simuluje všetku realitu okolo nás. Tento program je taký rozsiahly a zložitý, že občas nefunguje celkom správne. Vtedy vidíme, že sa dejú divné veci, ktoré pôsobia priam neskutočne. Príkladom je aj nehybný vták vo vzduchu.

"Prosím, povedzte mi niekto, čo dnes večer nakrútil priateľ mojej dcéry, keď šiel na tréning plavčíkov. Je to mŕtvy vták a pláva na oblohe," uviedla žena menom Kristina, ktorá video zdieľala na TikToku. Počut v ňom ženský a mužský hlas, pričom je zjavné, že obe osoby tento výjav zmiatol. Jeden z komentujúcich uviedol, že ide o starý žartík so zmrazeným vtákom vo vzduchu.

Život v matrixe je zaujímavá myšlienka a má korene aj v skutočnej filozofii. Nebezpečenstvo akéhokoľvek sprisahania však spočíva v tom, že často vytvára spojenia medzi dôkazmi, ktoré spolu jednoducho nesúvisia. Môže tiež nesprávne interpretovať alebo skresľovať údaje, pričom nezohľadňuje faktory, ako je zaujatosť ľudí. V najhoršom prípade konšpiračné teórie zohrávajú úlohu v radikálnych a absurdných presvedčeniach, ktoré ľudia zastávajú a v týchto formách môžu byť naozaj veľmi nebezpečné.