Lezie vám v lete na nervy dotieravý hmyz? Vďaka geniálnemu triku sa ho zbavíte do pár sekúnd

TACOMA - Letné slnko so sebou prináša nepríjemné a niekedy aj bolestivé stretnutia s hmyzom. Ak máte pocit, že je všadeprítomný a znepríjemňuje vám čaro slnečných dní alebo relax počas teplých dlhých večerov, vyskúšajte trik Lauren Kisseeovej z amerického Washingtonu.

Lauren Kisseeová sa na Instagrame podelila o svoj chytrý tip, ako sa chrániť pred dotieravým hmyzom. Sympatické je aj to, že vám príliš neodľahčí peňaženku. "Nepoužívame žiadne chemické prípravky, ale povedala som si, že niečo potrebujem," vysvetľuje. Svoj nápad vraj využila, keď sa s rodinou vybrala na dovolenku na Havaj. Stačí si iba navlhčiť papierový obrúsok vanilkovým extraktom a votrieť ho do pokožky. "Jednoducho som si ním natrela nohy, členky, zápästia rúk, čiže všetky miesta, kde vás môže uštipnúť hmyz."

Kisseeová si pochvaľuje aj vôňu, ktorá je neporovnateľná so zápachom chemických sprejov a repelentov. Podľa nej to naozaj funguje, stačí aj ten najmenší kúsok. Je to aj úsporné a bez toxických chemikálií.

Žena dodala, že výťažok používa dvakrát denne a zatiaľ ju nič neuštiplo. Po zdieľaní odporúčania boli niektorí užívatelia veľmi prekvapení. "Je to také super! Vyskúšam to na ďalšom výlete," napísal jeden z nich. "Určite to otestujeme počas kempovania o pár týždňov," komentoval ďalší.