Dom ženy zamorili hordy hmyzu: Nechutné VIDEO! Hneď by ste odtiaľ utiekli

Colette Reynoldsová, obyvateľka mesta Elko v Nevade, na TikToku zdieľala zábery spred vchodových dverí svojho domu, na ktorých je vidieť desiatky cvrčkov obklopujúcich jej pozemok. „Toto bol doslova najhorší deň v mojom živote, no, možno nie najhorší, ale určite je zďaleka najnechutnejší,“ uviedla vo videu. Následne ukázala stenu domu, ktorá sa hemžila hmyzom. Vysvetlila, že keď sa v to ráno zobudila, našla svoj exteriér doslova pokrytý cvrčkami. Jej manžel sa ich celý deň snažil zbaviť tryskovým umývaním či fúkačom na lístie, no bezvýsledne. Počas rozprávania Reynoldsová ukázala aj trávnik, príjazdovú cestu a steny, ktoré sú plné hmyzu.

„Oprávnene sa bojím ísť dovnútra, pretože sú tam hore a skočia na vás,“ dodala. Jej video rýchlo zaujalo veľké množstvo používateľov TikToku. „Doslova by som sa zrútil,“ priznal jeden z komentujúcich. Ďalšieho napadlo, či nie je Reynoldsová náhodou prekliata. TikTokerka však vysvetlila, že hoci to vyzerá ako niečo, čo by sa mohlo stať čarodejniciam, v skutočnosti takýto scenár nastáva každý rok, keď cvrčky migrujú cez mesto. „Nešla by som von. Plakala by som vo vnútri,“ poznamenala iná komentujúca. „V tomto bode musíte zahodiť celý dom,“ zavtipkoval tretí.

Reynoldsová potvrdila, že aj domy jej susedov boli pokryté hmyzom. Entomológ z Nevadského ministerstva poľnohospodárstva Jeff Knight podľa Unilad povedal, že cvrčky dokážu prejst viac ako kilometer a pol denne, keď sú v migračnom období, ako napríklad teraz. To však môže byť zlá správa pre účastníkov cestnej premávky. „Niečo ich prejde, dvaja alebo traja vyjdú na cestu a zjedia svojho kamaráta, ale aj ich niečo prejde, takže cesty môžu byť pokryté cvrčkami a môžu byť šmykľavé. Väčším problémom sú popoludňajšie búrky a voda, čo spôsobí, že na cestách bude klzko, a preto evidujeme množstvo nehôd spôsobených cvrčkami," vysvetlil Knight.