Prelomové zistenie pre mužov: Len tri minúty tejto činnosti denne a sú hneď vzrušení

Nemeckí vedci zistili, že muži, ktorí vykonali trojminútový silový tréning, oveľa lepšie reagovali na sexuálne podnety vo forme explicitných fotografií po fyzickej námahe. O svojich zisteniach informovali v časopise Psychophysiology. Tvrdia, že len niekoľko minút stresu vo forme fyzického cvičenia stačí na naštartovanie sympatického nervového systému, ktorý riadi reakciu tela na vzrušenie, ako je zvýšenie krvného tlaku a srdcového tepu. Experti účastníkov požiadali, aby počas troch minút vyvinuli čo najviac energie. Tí potom vykazovali vyššiu srdcovú frekvenciu a rýchlejšiu dilatáciu zreníc, keď sa museli pozrieť na sexuálne obrázky než ľudia, ktorí vyvinuli veľmi málo energie. To naznačuje, že následky cvičenia spôsobujú, že človek je viac vzrušený.

Výskumníci z University of Siegen a University of Trier sa rozhodli zistiť, do akej miery cvičenie ovplyvňuje schopnosť mužov stať sa sexuálne aktívnymi. Ich zistenia naznačujú, že zvýšené fyzické reakcie na cvičenie, ako sú zvýšená srdcová frekvencia a dýchanie, umožňujú ešte väčšiu fyzickú reakciu na sexuálne podnety. Do štúdie bolo zapojených 45 zdravých univerzitných študentov mužského pohlavia, ktorí netrpeli podváhou ani obezitou, nemali žiadne psychiatrické ani základné ochorenia a neboli nadmernými fajčiarmi ani užívateľmi drog. Na začiatku experimentu ich pripojili k zariadeniu, ktoré meralo ich základnú srdcovú frekvenciu, krvný tlak a iné fyziologické reakcie. V rámci štúdie museli vykonať test sily úchopu tak, že sa čo najsilnejšie držali testovacieho zariadenia, po ktorom nasledoval desaťminútový odpočinok, aby mohli experti zaznamenať úrovne stresu, vzrušenia a úzkosti.

Mladíci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín - kontrolnej skupiny, ktorá vynakladala veľmi málo energie a do stresovej, resp. cvičebnej skupiny. Jedinci z tejto skupiny museli uchopiť meracie zariadenie pri 45 percentách maximálnej sily úchopu a udržať rovnaké množstvo tlaku počas troch minút. Kontrolná skupina medzitým uchopila testovacie zariadenie len na desať percent maximálnej priľnavosti, čím vyvinuli veľmi slabý tlak, po ktorom nasledoval sedemminútový odpočinok. Vedci následne mužom ukázali obrázky zobrazujúce násilie, športové aktivity, sex, každodenné sociálne situácie a prírodnú krajinu. Na meranie reflexu žmurkania každej osoby použili zariadenie na sledovanie očí. Merali aj kožnú vodivosť a elektrické vlastnosti pokožky. Pri určitých vonkajších podnetoch sa pokožka dočasne stáva lepším vodičom elektriny. Vzrušenie často vyvoláva potenie a pot je bohatý na elektrolyty ako sodík a draslík, ktoré po zmiešaní s vodou vedú elektrinu.

Účastníci, ktorí vynaložili viac energie, zaznamenali drastickejšie zmeny srdcovej frekvencie a väčšiu vodivosť pokožky, keď im experti ukazovali sexuálne explicitné obrázky než tí, ktorí minuli veľmi málo energie. "Spolu naše zistenia poskytujú silný dôkaz o posilnení sexuálneho spracovania akútnym stresom u mužov a naznačujú rozdielne zapojenie parasympatických a sympatických mechanizmov," uviedli autori štúdie. Zvýšená srdcová frekvencia a vlhká pokožka sú ochranné známky vzrušenia riadeného aspektom nervového systému, ktorý sa stará o mimovoľné telesné procesy vrátane krvného tlaku a trávenia.