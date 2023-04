Matematici vypracovali presné podmienky, ako muži pri sexe dosiahnu orgazmus: A táto aktivita tomu zabráni!

Napriek tomu, že to môže znieť bizarne, je to naozaj tak. Matematikom sa podarilo vypracovať presné podmienky potrebné na to, aby muži pri sexe dosiahli orgazmus. Jeden z modelov vytvorili v roku 1966 William Masters a Virginia Johnsonová. Zatiaľ čo údaje, ktoré zozbierali od 10 000 účastníkov, opísali štyri štádiá iba všeobecne, nový výskum sa na dáta pozrel bližšie. Jeho autormi sú Konstantin Blyuss a Julia Kyryšková z University of Sussex.

Svoje skúsenosti aplikovali v epidemiológii na analýzu údajov, ktoré zahŕňali 10 000 sexuálnych aktov a viac ako 300 mužských účastníkov. "Vyvinuli sme prvý úspešný matematický model sexuálnej výkonnosti. Naše výsledky pokrývajú fyziologické a psychologické aspekty potrebné na dosiahnutie vyvrcholenia. Posilňujú a matematicky dokazujú existujúce štúdie psychológie sexu," vysvetlil Blyuss.

Zo zistení odborníkov vyplýva, že mokré sny môžu brániť možnosti dosiahnuť vyvrcholenie. Kľúčovým zistením je, že príliš veľa psychologického vzrušenia na začiatku procesu môže zabrániť vyvrcholeniu. Dvojica vedcov vytvorila dve rovnice, ktoré opisujú, či, resp. kedy muž pri sexe dosiahne orgazmus - jednu fyziologickú a druhú psychologickú. Rovnica berie do úvahy aj to, či muž trpí poranením chrbtice, čo by mu potenciálne mohlo sťažiť vyvrcholenie.